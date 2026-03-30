Ultimele zile de înscriere la colegiile naționale militare. Peste 800 de locuri pentru elevii de clasa a VIII-a

Elevii de clasa a VIII-a care își doresc o carieră militară mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a se înscrie la unul dintre cele cinci colegii naționale militare din România. Procesul de recrutare se încheie la finalul acestei săptămâni, iar candidații pot opta pentru unul dintre cele 816 locuri disponibile pentru anul de învățământ 2026. Studiile durează patru ani și se desfășoară în profil militar, filiera vocațională, specializarea matematică-informatică, cu predare intensivă a limbii engleze. După depunerea dosarului, candidații vor trece prin probe sportive, evaluare psihologică și examinare medicală. La admitere se pot înscrie elevii din clasa a VIII-a sau absolvenții care nu au fost încă înmatriculați într-un liceu ori școală profesională și care nu împlinesc 16 ani în 2026.

„Doar până la finalul acestei săptămâni te mai poți înscrie pentru ocuparea unui loc în colegiile naționale militare! Accesează www.recrutaremapn.ro sau mergi la sediul biroului informare-recrutare de care aparții.

transmit reprezentanții CMJ Olt.