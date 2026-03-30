Teatrul revine pe scena din Piatra-Olt. Spectacolul „Colonelul”, o nouă invitație la cultură

Locuitorii orașului Piatra-Olt sunt invitați sâmbătă, 4 aprilie 2026, de la ora 20:00, la o nouă seară dedicată teatrului, organizată la Centrul Cultural Culture Green. Publicul va putea urmări spectacolul „Colonelul”, de George Smarandache, pus în scenă de actorul și regizorul Gelu Nicolae, alături de o distribuție formată din Elena Cujbă, Corina Dașoveanu, Maria Kaboub și Remus Iordache. Primarul Nicușor Rada îi invită pe iubitorii de cultură să participe la eveniment, subliniind că teatrul continuă să se bucure de interesul și aprecierea publicului din Piatra-Olt.

„Iubitorii de teatru sunt invitați la spectacolul „Colonelul” de George Smarandache, o producție care promite o seară specială pentru publicul din orașul nostru. Sâmbătă, 4 aprilie 2026, de la ora 20:00, la Centrul Cultural Culture Green din Piatra-Olt. Pe scenă vor urca actorii Gelu Nicolae, Elena Cujbă, Corina Dașoveanu, Maria Kaboub și Remus Iordache, într-un spectacol regizat de Gelu Nicolae. La Piatra-Olt, teatrul își găsește publicul de fiecare dată. Vă invit să ne bucurăm împreună de o nouă seară de cultură”, este mesajul primarului orașului Piatra-Olt, Nicușor Rada.