SJU Slatina: „Mai bine pentru sănătatea femeii. Cum fiecare etapă a vieții influențează psihicul”

Femeia traversează viața prin etape diferite, fiecare aducând provocări unice pentru sănătatea ei psihică. Dr. Amalia-Mirela Săndulescu, medic primar și șef al Secției de Psihiatrie la Spitalul Județean de Urgență Slatina, explică: „Femeia se pierde în momentul în care nu învață din familie ce înseamnă siguranța și independența, și atunci devine vulnerabilă”.

De la adolescență la maturitate târzie, hormonii, identitatea, relațiile și presiunile sociale modelează echilibrul psihic. Adolescența aduce schimbări hormonale și formarea identității, tineretul între 18 și 35 de ani vine cu alegeri de carieră și relații, perioada 35-45 ani poate aduce burnout și tulburări asociate menopauzei, iar peste 65 de ani, depresia și anxietatea devin mai frecvente.

„Să avem grijă de noi înseamnă să alocăm resurse și pentru propria persoană, nu doar pentru ceilalți. Fiecare etapă de viață are factorii săi specifici care influențează sănătatea femeii”, subliniază dr. Săndulescu.

„Să învățăm să avem un stil de viață echilibrat, să avem grijă de noi. Și asta înseamnă alocarea de resurse nu numai către ceilalți, ci și către propria persoană. Dacă vorbim despre sănătatea femei, trebuie într-adevăr să avem în calcul fiecare etapă de vârstă, pentru că fiecare etapă de vârstă are caracteristicile ei și anumiți factori care o influențează. Și atunci, în general, sănătatea femei este influențată de factori biologici, și aici vorbim despre hormoni în cea mai mare parte, de factori psihologici, și aici vorbim despre identitate, despre stima de sine, și mai vorbim și aici despre factori sociali, despre rolurile pe care le avem pe parcursul vieții noastre, despre relații, dar și despre presiunile culturale pe care vrem, nu vrem, le resimțim în anumite momente ale vieții noastre. Adolescența este prima etapă pe care o parcurgem în viața noastră de femei, și ea este marcată în cea mai mare parte de schimbările hormonale. Despre schimbări de atitudine pe care le avem, despre comportamente pe care le putem învăța într-un mod armonios sau într-un mod dizarmonic. Urmează perioada de adult tânăr, între 18 și 35 de ani. Este perioada în care ne orientăm către o anumită carieră, ne angrenăm într-o serie de relații care ne pot ajuta să ne formăm ca și personalitate de-a lungul timpului, sau ne pot aduce dezamăgiri și ne vulnerabilizează în sensul apariției tulburărilor de anxietate, poate a tulburărilor depresive. Următoarea perioadă este perioada de adult timpuriu, între 35-40 de ani până la 45 de ani. Este perioada în care aici apar cele mai multe turburări din sfera burnout-ului, tulburări legate de anxietate, dar și perioada în care apar tulburări de perimenopauză și chiar menopauză, care vin cu o serie de schimbări somatice, pentru că se perturbă cumva echilibru hormonal al femeii și ne vulnerabilizează în tot ceea ce înseamnă evoluția noastră firească. Iar ultima perioadă este perioada de maturizate târzie, peste 65 de ani, în care cele mai multe tulburări în patologia feminină sunt legate de depresie. Întâlnim iarăși bolile legate de anxietate, declinul cognitiv și cel mai important ar fi de puctat depresia legată de pierderea sensului, de tulburările determinate de nevoia de adaptare la viața legată de lipsa unui partener de viață sau lipsa prietenilor care încep să ne părăsească. Femeia se pierde în momentul în care nu învață din familie ce înseamnă siguranța, independența și atunci devine foarte vulnerabilă la orice stimul din exterior care o poate destabiliza. Pot fi ei stimuli emoțional, contexte de viață nefavorabile, relații nesănătoase”, explică dr. Amalia-Mirela Săndulescu, medic primar, Șef Secție Psihiatrie.