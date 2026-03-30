România abuzată! Corespondența fermierilor olteni desigilată. Cine se teme?

Situația fermierilor olteni din Tufeni și Crâmpoia, ale căror animale au fost sacrificate la ordinul autorităților din domeniul sanitar veterinar, în condiții cel puțin dubioase, doar pe o suspiciune de o boală contagioasă, cunoaște o situație cel puțin scandaloasă!

După o discuție avută la nivelul Senatului României, la nivelul Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Combaterea Corupției și Petiții, mijlocită de către senatorul de Olt, Robert Ghiță, avută loc pe 24 februarie, la care au participat autoritățile centrale de resort, un nou episod, umilitor pentru oameni a avut loc zilele acestea.

Răspunsul venit de la Senatul României, prin intermediul corespondenței arată că umilirea acestor oameni continuă!

Plicurile în care se află răspunsul primit au ajuns la oamenii în cauză desigilate!

Practic, cineva are interes direct să afle raspunsurile primite, să știe înaintea beneficiarilor soluția, răspunsul cuvenit!

O dovadă a abuzului în formă continuată!

O agresiune îndreptată împotriva unor oameni aflați în căutarea drepturilor legale!