Acasă Actualitate Prefecții din Olt, Dolj și Mehedinți, întâlnire de lucru la Slatina. Dialog...

Prefecții din Olt, Dolj și Mehedinți, întâlnire de lucru la Slatina. Dialog despre colaborarea administrativă în regiune

De către
Bogdan Vladu
-
32

Prefectul județului Olt, Emil Florin Albotă, a găzduit luni, 30 martie 2026, o întâlnire cu deputatul de Mehedinți Alin Virgil Chirilă și cu prefecții județelor Mehedinți și Dolj, Constantin Alin Isuf și Dumitru Cosmin Durle. Dincolo de componenta protocolară, discuțiile s-au concentrat pe schimbul de experiență administrativă și pe identificarea unor perspective comune privind gestionarea problemelor din teritoriu. Întâlnirea a fost descrisă drept un dialog constructiv, menit să consolideze colaborarea instituțională și să ofere repere utile pentru o administrație locală mai eficientă și mai conectată la realitățile din județele regiunii.

„Prefectul județului Olt, Emil Florin Albotă, a avut plăcerea de a fi gazdă pentru deputatul de Mehedinți, Alin Virgil Chirilă, precum și pentru prefecții județelor Mehedinți și Dolj, Constantin Alin Isuf și Dumitru Cosmin Durle. Întâlnirea a depășit cadrul strict protocolar, fiind un prilej de dialog și de punere în comun a experiențelor acumulate în activitatea administrativă. Dincolo de ritmul obișnuit al ședințelor și întâlnirilor de lucru, discuțiile au conturat repere utile și perspective care pot contribui la o mai bună înțelegere a realităților din teritoriu. Un schimb firesc de idei, în logica unei administrații care se construiește prin echilibru, experiență și deschidere”, se arată în postarea de pe pagina de socializare a Instituției Prefectului – Județul Olt.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.