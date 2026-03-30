Poliția Locală Slatina, control în transportul public. Toți călătorii verificați aveau bilete sau abonamente valabile

Polițiștii locali din Slatina, împreună cu reprezentanții Loctrans, au desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute o acțiune de prevenire și control în mijloacele de transport în comun, menită să verifice respectarea regulilor de călătorie și să descurajeze circulația fără bilet sau abonament. Verificările au arătat un rezultat pozitiv, toți pasagerii controlați de echipele mixte de control dețineau documente de transport valabile. Autoritățile spun că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în zile și intervale diferite, pentru a menține disciplina și corectitudinea în transportul public și pentru a încuraja responsabilitatea civică în rândul călătorilor.

„La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii locali, alături de reprezentanții LOCTRANS, au fost prezenți în mijloacele de transport în comun pentru o acțiune de prevenire și verificare. Scopul? Simplu și corect: respectarea regulilor de călătorie și descurajarea celor care aleg să circule fără bilet sau abonament. Rezultatul ne arată că lucrurile merg în direcția bună: toți călătorii verificați aveau documente de transport valabile. Asta înseamnă responsabilitate, respect față de comunitate și față de serviciile de care beneficiem cu toții. Astfel de acțiuni vor continua, în zile și intervale diferite, pentru a menține un climat de corectitudine și ordine în transportul public. Un oraș civilizat se construiește prin gesturi simple: un bilet valid, o regulă respectată”, se arată în comunicatul Poliției Locale Slatina.