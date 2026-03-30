Peste 300 de amenzi aplicate de polițiștii olteni într-un singur weekend

Polițiștii olteni au desfășurat, în weekend, ample acțiuni pentru menținerea ordinii publice și creșterea siguranței rutiere, intervenind la peste 130 de solicitări și aplicând sute de sancțiuni. În urma controalelor din trafic, oamenii legii au dat 319 amenzi în valoare totală de aproximativ 80.000 de lei, au reținut 22 de permise de conducere și au retras 12 certificate de înmatriculare. În același timp, au fost constatate și patru infracțiuni la regimul rutier. Printre cazurile depistate se numără doi șoferi opriți în Slatina și Crâmpoia care conduceau după ce consumaseră alcool. Polițiștii anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare pentru reducerea riscului rutier și creșterea siguranței cetățenilor.

„În acest weekend, polițiștii olteni au desfășurat activități specifice pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică, creșterea gradului de siguranță rutieră și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Acțiunile au vizat prevenirea faptelor de violență, depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele privind circulația pe drumurile publice, acționându-se preponderent pentru depistarea conducătorilor auto care conduc sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive și a celor care nu respectă regimul legal de viteză. În această perioadă, poliţiştii au intervenit la 131 de solicitări, dintre acestea 87 fiind sesizate prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. În cadrul activităţilor desfăşurate, au fost aplicate 319 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 80.000 de lei. Pentru neregulile constatate la regimul rutier, ca măsură complementară, polițiștii au reținut 22 de permise de conducere, dintre care 14 pentru depășirea vitezei legale cu mai mult de 50 de km/h, iar 8 pentru alte abateri la regimul rutier. De asemenea, au fost retrase 12 certificate de înmatriculare pentru conducerea unor autovehicule având defecțiuni tehnice sau pentru neîndeplinirea unor obligații legale, fiind constatate și 4 infracțiuni la regimul rutier.

În cadrul activităților, la data de 29 martie a.c., în jurul orei 07:00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Slatina au oprit pentru control, pe strada Tudor Vladimirescu, în municipiul Slatina, un autoturism condus de către un bărbat de 64 de ani, din orașul Scornicești. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilometru, care a indicat o valoare de 0,43 mg/l alcool pur in aerul expirat.

De asemenea, la data de 29 martie a.c., în jurul orei 12:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliției Rurală nr. 8 Perieți au oprit pentru control, pe strada Principală, în comuna Crâmpoia, un autoturism condus de către un bărbat de 42 de ani, din comuna Șerbănești. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilometru, care a indicat o valoare de 0,55 mg/l alcool pur in aerul expirat. Acesta a fost condus la o unitate spitalicească în vederea recoltării de mostre biologice și a stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul polițiștilor fiind reducerea riscului rutier și creșterea siguranței cetățenilor”, transmit reprezentanții IPJ Olt.