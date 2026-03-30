IPJ OLT ANUNȚ IMPORTANT – Restricții de circulație pe DN 65 și DEx 12, în zona Slatina – Negreni Vest – Valea Mare.

Pentru executarea unor lucrări de reparații la structuri rutiere și aplicare a marcajelor rutiere, executate în perioada de garanție, în baza avizului emis de autoritățile competente, se vor institui restricții temporare de circulație pe DN 65 și pe drumul expres DEx 12 Craiova – Pitești, în perioada 30.03.2026 – 04.04.2026, după cum urmează:

Etapa 1 – 30.03.2026 – 01.04.2026

Se închide circulația pe DN 65, la pasajul suprateran din zona km 52+720, care supratraversează DEx 12 (zona km 57+720).

Traficul rutier va fi deviat în ambele sensuri astfel:

Sens Slatina – Pitești:

DN 65 → intersecție DJ 546 → DJ 546 → DEx 12 → Pitești

Sens Pitești – Slatina:

DN 65 km 59+130 → DJ 657 (km 6+645) → strada Unirii → DJ 653 (str. Cişmelei) → DJ 653 (str. Recea) → DJ 546 → DN 65 → Slatina

Etapa 2 – 02.04.2026 – 04.04.2026

Se închide circulația pe DEx 12, pe sensul Pitești – Craiova, între:

Nod rutier Negreni Vest (km 74+700) – DN 65 km 52+550 – nod rutier Valea Mare N-E – DEx 12 km 57+720 – Craiova.

Traficul va fi deviat conform semnalizării temporare instituite în teren.

De asemenea, breteaua de acces din nodul rutier Negreni Vest către DEx 12 (relația spre Craiova) va fi închisă pe durata lucrărilor.

Pe perioada restricțiilor:

vor fi montate indicatoare de deviere și panouri de orientare;

Rutele ocolitoare vor fi persemnalizate pe DN 65 și DEx 12;

semnalizarea temporară va fi realizată cu balize, lămpi cu lumină galbenă intermitentă și panouri de informare;

Participanții la trafic sunt rugați:

-să respecte semnalizarea temporară;

-să reducă viteza în zona lucrărilor;

-să urmeze rutele ocolitoare indicate;

-să manifeste prudență sporită în apropierea utilajelor.