„Crime Prevention Week”, acțiune a polițiștilor în trenurile și gările din Olt. Un minor dispărut a fost găsit

Polițiștii de la Transporturi Olt au desfășurat, în perioada 23-29 martie 2026, o serie de controale și activități de prevenire în gările și trenurile de pe raza județului, în cadrul unei acțiuni europene dedicate combaterii criminalității în transportul feroviar. Verificările, realizate cu sprijinul unui câine de serviciu al Serviciului Criminalistic, au vizat prevenirea furturilor, depistarea persoanelor care dețin substanțe interzise, combaterea migrației ilegale și sancționarea comportamentelor antisociale. În urma controalelor din stațiile CFR și din 32 de trenuri de călători, polițiștii au verificat 260 de persoane și 87 de autovehicule, au aplicat 32 de sancțiuni contravenționale și au identificat un minor din Dolj dat dispărut, care a fost ulterior încredințat familiei.

„În perioada 23–29 martie 2026, polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Olt au desfășurat activități în cadrul acțiunii „Crime Prevention Week”, organizată la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, cu implicarea structurilor de poliție cu atribuții în domeniul transporturilor feroviare. Activitățile au beneficiat de sprijinul unui câine de serviciu din cadrul Serviciului Criminalistic Olt, împreună cu conductorul acestuia. Obiectivele principale ale acțiunii au fost prevenirea și combaterea criminalității în transportul feroviar, prevenirea furturilor, combaterea migrației ilegale, identificarea persoanelor care dețin substanțe interzise, sancționarea comportamentului antisocial, precum și prevenirea actelor de vandalism. În acest context, polițiștii au acționat în toate stațiile de cale ferată de pe raza județului Olt, precum și în 32 de trenuri de călători. În urma activităților desfășurate, au fost verificate 260 de persoane și 87 de autovehicule. De asemenea a fost depistat un minor, din județul Dolj, care figura ca dispărut, acesta fiind încredințat familiei. Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 32 de sancțiuni contravenționale, conform prevederilor legale. Polițiștii vor continua să desfășoare astfel de activități pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în zona transporturilor feroviare”, transmit reprezentanții IPJ Olt.