Ministrul Florin Barbu: „Motorină mai ieftină pentru fermieri, achiziții fără accize și TVA, pe baza adeverințelor APIA”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunță un nou mecanism de sprijin pentru agricultori, care ar permite achiziționarea motorinei utilizate în agricultură direct de la pompă fără accize și fără TVA. Măsura, aflată în prezent în transparență decizională, ar urma să fie aplicată în 2026 și vizează un consum standard de 78 de litri pe hectar, sprijinul urmând să fie acordat pe baza adeverințelor emise de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Potrivit ministrului, intervenția este necesară pentru a sprijini fermierii să își continue activitatea într-o perioadă economică dificilă.

„Există soluții pentru ca fermierii să poată achiziționa motorină mai ieftină! Am pus în transparență decizională mecanismul prin care motorina folosită în agricultură să poată fi achiziționată direct de la pompă, fără accize și fără TVA. Sprijinul se va acorda pentru anul 2026, vizează un consum standard de 78 litri/ha și va fi acordat pe baza adeverințelor eliberate de APIA. Este obligatoriu să intervenim pentru a le oferi fermierilor sprijinul de care au nevoie pentru a-și continua activitatea în această perioadă complicată”, transmite ministrul Agriculturii, Florin Barbu.