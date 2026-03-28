500 de persoane și-au găsit un loc de muncă prin AJOFM Olt, în primele două luni din 2026

Un număr de 500 de persoane din județul Olt au reușit să se angajeze în primele două luni ale anului 2026 prin intermediul serviciilor și măsurilor de sprijin oferite de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt. Cele mai multe dintre persoanele încadrate în muncă au peste 45 de ani, iar aproape jumătate provin din mediul rural. Totodată, peste o sută dintre cei angajați fac parte din categoria persoanelor greu sau foarte greu ocupabile, potrivit datelor instituției. În aceeași perioadă, peste 1.600 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au apelat la serviciile agenției pentru înregistrare și pentru acces la măsurile active de sprijin prevăzute de legislația în domeniul ocupării forței de muncă.

„În primele două luni ale anului 2026, urmare a serviciilor şi măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă oferite de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Fortei de Munca Olt, 500 persoane au fost încadrate în muncă.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de 28 februarie 2026, 288 au peste 45 de ani, 68 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 59 au între 25 și 35 de ani, iar 85 sunt tineri sub 25 de ani. În funcţie de rezidenţă, 256 persoane angajate în perioada de referinţă provin din mediul urban, iar 244 persoane sunt din mediul rural. Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă, arată că cele mai multe au studii liceale si postliceale(225), urmate de cele fara studii si cu studii gimnaziale(124), profesionale (103), 48 fiind cu studii universitare. Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Olt in primele două luni ale anului 2026, 106 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Olt. Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată. Astfel, în primele două luni ale anului 2026, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 1.603 persoane”, transmit reprezentanții AJOFM Olt.