Prefectul Emil Florin Albotă: „Activitatea de inspecție fiscală din Olt s-a intensificat în 2025”

Activitatea de inspecție fiscală din județul Olt s-a intensificat semnificativ în 2025, atât ca număr de verificări, cât și ca valoare a sumelor identificate suplimentar la bugetul de stat. Datele prezentate în cadrul Comisiei de Dialog Social, condusă de prefectul Emil Florin Albotă, arată că inspectorii fiscali au efectuat mai multe controale decât în anul precedent și au stabilit obligații fiscale și sume suplimentare aproape duble față de 2024. În același timp, autoritățile au analizat și impactul acestor măsuri asupra mediului de afaceri, subliniind necesitatea menținerii unui echilibru între combaterea evaziunii fiscale și susținerea dezvoltării economice locale. Rezultatele indică o abordare mai riguroasă a controalelor, inclusiv în cazul rambursărilor de TVA, unde sumele respinse au crescut considerabil, semnalând o verificare mai strictă a solicitărilor de fonduri publice.

„În cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social, condusă de prefectul județului, Emil Florin Albotă, alături de subprefectul Nicolae Ștefan, a fost analizat raportul Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt privind activitatea de inspecție fiscală aferentă anului 2025. Datele prezentate confirmă o intensificare clară a activității de control și o creștere a eficienței acesteia, comparativ cu anul 2024: 835 verificări documentare (față de 674), 8,8 milioane lei obligații fiscale stabilite (față de 4,3 milioane lei), 63,2 milioane lei sume suplimentare stabilite (față de 34 milioane lei). Activitatea de rambursare a TVA a înregistrat, de asemenea, o creștere, atât din punct de vedere al volumului de deconturi analizate, cât și al valorii acestora. Prefectul a subliniat că această creștere a activității de control trebuie analizată în mod responsabil și din perspectiva impactului asupra mediului de afaceri, acesta fiind rolul esențial al Comisiei de Dialog Social: evaluarea efectelor politicilor publice și menținerea unui echilibru corect între control și dezvoltare economică. Un indicator relevant pentru fermitatea acțiunilor de control îl reprezintă sumele respinse la rambursare. În anul 2025, acestea au ajuns la 34.724.603 lei, comparativ cu 2.626.943 lei în 2024, ceea ce reflectă o abordare mult mai riguroasă în verificarea solicitărilor și în prevenirea acordării nejustificate de fonduri publice. Consolidarea activității de inspecție fiscală rămâne o prioritate, cu obiective clare:

– combaterea evaziunii fiscale;

– creșterea conformării voluntare;

– protejarea contribuabililor corecți.

Rezultatele înregistrate în 2025 confirmă că o activitate de control fermă, bine orientată și consecvent aplicată produce efecte concrete. În același timp, este esențial ca această rigoare să fie dublată de predictibilitate și corectitudine în relația cu mediul de afaceri”, se arată în comunicatul Instituției Prefectului.