Loctrans Slatina, un an de ticketing electronic. Sistemul digital câștigă aprecierea călătorilor

„La un an de la implementarea sistemului de ticketing electronic, Primăria Municipiului Slatina și Loctrans Slatina continuă procesul de modernizare a transportului public local, oferind servicii mai rapide, mai simple și mai accesibile pentru cetățeni. Cu această ocazie, echipa Loctrans a fost prezentă în teren, direct în autobuze, pentru a interacționa cu călătorii și a le oferi informații practice despre utilizarea sistemului: plata cu cardul direct în autobuz, utilizarea cardurilor de transport, reîncărcarea abonamentelor, opțiunile disponibile pentru toate categoriile de călători. Acțiunea a avut ca scop atât informarea directă a cetățenilor, cât și colectarea feedback-ului real din partea acestora. Călătorii au apreciat în mod special simplitatea și rapiditatea sistemului, care contribuie la un transport public mai eficient și mai modern. Loctrans și Primăria Slatina își propun să continue dezvoltarea serviciilor de transport, punând accent pe digitalizare, confort și nevoile reale ale comunității”, a transmis directorul general Loctrans, Florin Duca.