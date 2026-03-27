Filmul PSD. Trei scenarii. Grindeanu și Oprescu

Democrație internă în Partidul Social Democrat, etapa consultărilor a început la Slatina, acolo unde a avut loc întâlnirea regională a structurilor de conducere din organizațiile din Oltenia. Miza, neoficială este repoziționarea în cadrul guvernării, dar și o reactivare a structurilor interne.

Conferința post eveniment a fost susținută de președintele partidului, Sorin Grindeanu și de prim vicepreședintele Marius Oprescu, președintele organizației județene Olt.

Ideile principale, cele care vor fi în dezbatere publică până pe 20 aprilie ar fi: continuarea guvernării cu Ilie Bolojan, soluție puțin agreată, retragerea miniștrilor din cabinet, implicit o criza guvernamentală, și, ultimul scenariu, supus discuțiilor interne, un nou premier, un nou program de guvernare.

Cu aceste scenarii pe masa activului de partid, din punct de vedere politic PSD reușește sa mențină prima pagină a agendei politice interne, cel puțin până pe 20 aprilie.

La discuțiile de la Slatina indicativul a fost despre unitate în jurul ideii „fără Bolojan”.

Cu cine, la schimb, aici e întrebarea…



Marius Oprescu, prim-vicepreședinte PSD: „În calitate de președinte al Consiliului Județean, dar și de reprezentant al unui județ cu 112 UAT-uri, vreau să vă spun că sunt nemulțumit de cum s-a construit bugetul. Partidul Social Democrat a avut trei linii directoare principale în ceea ce privește construcția bugetului. Am vorbit de veniturile unităților administrativ-teritoriale și am cerut ca acestea să nu scadă. Din păcate, cu siguranță ele vor scădea și nu vom mai avea nicio predictibilitate a încasărilor pe noua formulă stabilită de premierul Bolojan și de ministrul finanțelor. De asemenea, am cerut ca investițiile statului în infrastructură, prin programul Anghel Saligny, să nu se reducă. Am cerut ca banii pentru acest program să fie la nivelul anului trecut, adică la nivelul de 12 miliarde de lei și nu avem decât 6 miliarde prinse în acest buget, în condițiile în care o parte din bani se duc pentru plata facturilor de anul trecut. Și celebrul deja pachet social, un pachet care a trecut printr-o adevărată bătălie în comisia de buget și, într-un final, s-au găsit 1,1 miliarde de lei pentru 3,4 milioane de oameni, pe care la început nu-i găseam, dar, în același timp, s-au găsit 460 de milioane de lei pentru stadionul de la Oradea”.

Sorin Grindeanu, președinte PSD: „O prima întâlnire în zona Olteniei, bazinul electoral numărul unu în acest moment pentru Partidul Social-Democrat, a fost o întâlnire foarte bună, în care s-a discutat mult despre economie, despre unde ne aflăm acum, despre măsurile pe care guvernul le-a luat în ultimele 10 luni, despre efectul acestor măsuri în viața noastră a tuturor, fie că suntem la putere, fie că suntem în opoziție, fie că nu facem deloc politică, efectul asupra românilor, care din păcate e unul prost.

PSD reprezintă 45% în ponderea coaliției în Parlament ca locuri, doar că primul ministru nu s-a comportat în aceste zece luni — și asta-i concluzia, până la urmă, a ședinței de azi — ca un prim ministru al unei coaliții.

Poți să fii președintele PNL, poți să fii președintele PSD, poți să fii președintele USR și te comporți acolo, la partidul tău, pentru electoratul tău, așa cum consideri necesar. Când ai voturile și faci parte dintr-o coaliție în care cel mai mare partid este unul care nu e băgat în seamă sau când e băgat în seamă, ca să fie băgat în seamă, trebuie să amenințe, lucrurile nu mai sunt coordonate constructiv.

Eu am prezentat astăzi cele trei scenarii posibile să rămânem în formula de acum, cu Ilie Bolojan premier, să trecem în opoziție și a treia să existe o reconfigurare în interiorul acestei coaliții pro-europene. Nu există alte scenarii. (…)

Mie îmi e greu să mă antepronunț, mai ales că mai avem șapte întâlniri regionale, dar există un trend pe care îl realizez și prin luările de cuvânt ale colegilor. În Oltenia a fost ca la olteni, mai aprinși, așa. Lumea, ceea ce a exlcus astăzi, a fost, din punctul meu de vedere unanim, a fost să mai continuăm în această formulă”.