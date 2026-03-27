Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „27 martie 1918 rămâne dovada că românii sunt de neînvins atunci când sunt uniți”

Deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, a transmis un mesaj cu ocazia împlinirii a 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România, subliniind importanța momentului istoric din 27 martie 1918 pentru identitatea și unitatea națională. Parlamentarul a amintit că decizia românilor din Basarabia de a reveni la patria-mamă a reprezentat un act de curaj și responsabilitate națională, care a deschis drumul către Marea Unire din 1918. În declarația sa, Țiu atrage atenția asupra faptului că România are astăzi nevoie mai mult ca oricând de solidaritate și respect pentru valorile naționale, avertizând că o națiune care își uită trecutul și identitatea devine vulnerabilă. Deputatul a făcut apel la unitate și la apărarea interesului național, susținând că legăturile dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului nu pot fi rupte de granițe sau de contextul istoric. Mesajul său se încheie cu un îndemn la responsabilitate față de moștenirea lăsată de înaintași și la consolidarea unei Românii puternice, unite și respectate.

„Stimaţi români şi fraţi de pe ambele maluri ale Prutului,

Astăzi nu vorbim doar despre o pagină de istorie. Astăzi vorbim despre un act de curaj, despre o decizie care a schimbat destinul unei întregi naţiuni. La data de 27 martie 1918, Basarabia a revenit acasă şi a ales ceea ce era drept, ceea ce era firesc: unitatea cu România. Românii din Basarabia au ales identitatea, limba, credinţa şi rădăcinile lor. Astăzi, 27 martie, marcăm 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România, un moment fundamental al anului 1918, care a deschis drumul către Marea Unire de la 1 Decembrie şi către împlinirea idealului naţional al românilor. Din păcate, această unitate a fost frântă de cursul dramatic al istoriei. Timp de doar 22 de ani, românii de pe ambele maluri ale Prutului au trăit în acelaşi stat, până la 28 iunie 1940, când, în urma ultimatumului Uniunii Sovietice, consecinţă directă a pactului Hitler–Stalin, România a fost forţată să cedeze Basarabia. La 108 ani de la acest act de voinţă naţională, Parlamentul României are nu doar o obligaţie morală, ci o datorie istorică de a aduce un omagiu profund şi recunoştinţă înaintaşilor care au făcut posibilă Unirea şi au pus mai presus de orice interesul naţional. Această zi ne obligă să ne întrebăm dacă suntem, astăzi, la înălţimea celor care au făcut posibil acel moment istoric. Pentru că Unirea nu a fost un gest simbolic. A fost un act de responsabilitate naţională şi dovada faptului că atunci când românii sunt uniţi, nimic nu le poate sta în cale.

În prezent însă, românii văd o ţară fragmentată şi o societate dezbinată. Vedem cum identitatea naţională este pusă la încercare, cum valorile noastre sunt uitate, iar istoria este, uneori tratată cu superficialitate. Nu putem construi viitorul fără să ne cunoaştem trecutul. Nu putem vorbi despre progres fără să ne respectăm rădăcinile. Nu putem avea o ţară puternică fără unitate. România are nevoie, mai mult ca oricând, de solidaritate naţională. Are nevoie de oameni care să creadă în această ţară. Are nevoie de lideri care să apere interesele românilor, nu să le negocieze. Identitatea românească reprezintă fundamentul pe care trebuie să ne construim viitorul, iar Basarabia nu este doar o pagină de istorie. Este parte din sufletul acestui neam. Este dovada că graniţele pot despărţi teritorii, dar nu pot rupe legături de sânge, de limbă şi de credinţă. Sacrificiul celor care au luptat pentru unitate nu trebuie uitat. Pentru că au luptat pentru ca noi să avem astăzi o ţară şi un viitor. Însă noi ce facem astăzi cu această moştenire? România nu trebuie să fie slabă, supusă sau divizată. România trebuie să fie puternică, unită şi respectată. Avem datoria să apărăm identitatea naţională, să ne respectăm istoria şi să construim un stat care îşi protejează cetăţenii şi îşi reafirmă valorile. O naţiune care îşi pierde identitatea, îşi pierde direcţia. O naţiune dezbinată devine vulnerabilă. Dar un popor unit devine de neînvins. Astăzi, la 27 martie, nu comemorăm doar trecutul, ci reafirmăm un angajament: acela de a nu uita, de a nu ceda şi de a merge mai departe împreună. Viitorul României depinde de capacitatea noastră de a rămâne uniţi, de a ne apăra valorile şi de a pune interesul naţional mai presus de orice. La mulţi ani românilor de pretutindeni!

La mulţi ani românilor uniţi prin limbă, credinţă şi istorie! Un popor unit nu poate fi învins!”, a declarat deputatul Mihai-Adrian Țiu.