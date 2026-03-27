Consiliul Județean Olt sprijină „Medicii de mâine”. Concursul care apropie elevii de cariera medicală

Elevii pasionați de medicină din județul Olt și nu numai sunt invitați să participe la cea de-a XIII-a ediție a concursului „Medicii de mâine”, organizat de Colegiul Național „Radu Greceanu” din Slatina. Consiliul Județean Olt a aprobat, în ședința de joi, 26 martie, un parteneriat pentru susținerea evenimentului, alocând 15.000 de lei pentru organizare și premierea participanților. Competiția va avea loc pe 25 aprilie, iar înscrierile sunt deschise până pe 20 aprilie. Pe lângă premii, elevii care se remarcă vor avea oportunitatea unei zile de practică la Spitalul Județean de Urgență Slatina, experiență menită să le ofere primul contact direct cu profesia medicală și să îi încurajeze să își urmeze vocația.

„Medicii de mâine – un concurs care crește generațiile viitoare de medici, susținut de Consiliul Județean Olt. Ajuns la ediția a XIII-a, concursul ‘Medicii de mâine’, organizat de Colegiul Național ‘Radu Greceanu’ din Slatina, aduce împreună elevi pasionați medicină, din județul Olt și nu numai. În ședința de astăzi (n.r. 26 martie), Consiliul Județean Olt a aprobat parteneriatul pentru organizarea evenimentului și finanțarea acestuia cu 15.000 lei, contribuind direct la desfășurarea concursului și la premierea elevilor. Concursul va avea loc pe 25 aprilie, la Colegiul Național ‘Radu Greceanu’. Înscrierile se fac până pe 20 aprilie. Pentru cei care vor face diferența, concursul înseamnă, pe lângă premii, și o experiență reală, o zi de practică la Spitalul Județean de Urgență Slatina – primul contact cu drumul pe care au ales să meargă. Un proiect care merge mai depart

e pentru că există tineri care aleg să își urmeze vocația, iar noi alegem să îi susținem”, transmit reprezentanții CJ Olt.