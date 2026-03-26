Start la înscrieri pentru colegiile naționale militare. 816 locuri pentru elevii care vor un viitor în uniformă

Elevii de clasa a VIII-a care își doresc disciplină, performanță și o carieră în slujba țării se pot înscrie, până pe 3 aprilie 2026, la unul dintre cele cinci colegii naționale militare din România.

Pentru anul școlar viitor sunt disponibile 816 locuri, iar studiile durează patru ani, în profil militar, filiera vocațională, specializarea matematică-informatică, cu predare intensivă a limbii engleze. Înscrierea se face online, pe platforma oficială de recrutare a Ministerului Apărării Naționale, sau direct la birourile de informare-recrutare ale centrelor militare. Candidații vor parcurge ulterior mai multe etape de selecție, care includ probe sportive, evaluare psihologică și examinare medicală. La admitere se pot înscrie elevii de clasa a VIII-a sau absolvenții care nu au fost încă înmatriculați într-o unitate de învățământ liceal ori profesional, cu vârsta de cel mult 16 ani împliniți în anul 2026.

„Înscrierile se fac în perioada 09 martie – 03 aprilie 2026, online pe www.recrutaremapn.ro sau la sediile birourilor informare-recrutare din cadrul centrelor militare zonale/județene/de sector – contact la https://www.recrutaremapn.ro/contactbir.php. Se pot înscrie elevii din clasele a VIII-a sau absolvenții care nu au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ liceal sau profesional, cu vârsta de cel mult 16 ani împliniți în anul 2026.", transmit reprezentanții CMJ Olt.