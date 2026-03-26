Sportivii CSM Slatina aduc noi motive de mândrie. Convocări la națională, medalii la karate și performanțe remarcabile la înot

Municipiul Slatina își dovedește statutul de oraș care formează și susține performanța sportivă, după ce mai mulți sportivi ai Clubului Sportiv Municipal au obținut rezultate notabile la competiții și selecții recente. Patru tineri fotbaliști au fost convocați la acțiunea de selecție pentru Echipa Națională U15 a României, sportivii secției de karate tradițional s-au calificat în bloc la finala Campionatului Național, iar o tânără înotătoare a dominat probele la Cupa Primăverii de la Otopeni. Rezultatele validează munca depusă de sportivi, antrenori și familiile acestora și reflectă investiția constantă a orașului în dezvoltarea sportului de performanță.

„Slatina crește campioni. Și îi susține la fiecare pas. Avem din nou motive de mândrie! Sportivii CSM Slatina duc numele orașului mai departe, prin rezultate care vorbesc despre muncă, disciplină și pasiune.

Fotbal. Patru tineri sportivi – Ocoleanu Andrei, Stana Răzvan, Culea Darius și Căldăraru Patrick – au fost convocați la acțiunea de selecție pentru Echipa Națională U15 a României. Un pas important pentru ei și o confirmare a valorii formate la Slatina.

Karate tradițional. La Etapa Zonală „Țara Românească” a Campionatului Național (București, 20–22 martie 2026), sportivii secției au obținut rezultate excelente: multiple locuri I, locuri II, locuri III. Toți sportivii s-au calificat la Finala Campionatului Național, care va avea loc la Iași, în perioada 19–21 iunie 2026.

Înot. Performanță deosebită pentru Curuia Eva, la Cupa Primăverii LPIN (Otopeni): Locul 1 – 50 m liber, Locul 1 – 50 m bras, Locul 2 – 50 m spate, Locul 2 – 50 m fluture. Cea mai bună performanță feminină la categoria 2017. În spatele acestor rezultate sunt ore de antrenament, ambiție și oameni dedicați – sportivi, antrenori și părinți. Slatina nu doar susține sportul. Îl construiește. Felicitări tuturor și mult succes în competițiile care urmează!”, transmit reprezentanții Primăriei Slatina.