Senatorul Petre Cezar: „Proiectul privind burnout-ul la locul de muncă este o ciorbă reîncălzită și o încercare de capital politic”

Senatorul AUR de Olt, Petre Cezar, dezaprobă proiectul legislativ privind combaterea epuizării profesionale la locul de muncă, susținând că inițiativa promovată de USR nu aduce soluții concrete și dublează reglementări deja existente. Parlamentarul declară că propunerea reprezintă, de fapt, reluarea unei inițiative similare din 2024, care a primit avize negative din partea mai multor instituții și comisii parlamentare. În opinia sa, fenomenul burnout-ului este unul complex și necesită o dezbatere amplă, cu implicarea specialiștilor din domeniul psihologiei și medicinei muncii, precum și soluții adaptate fiecărui sector profesional. Din acest motiv, AUR anunță că nu va susține actualul proiect de lege, urmând să revină ulterior cu o propunere legislativă mai bine fundamentată.

„Vorbim de legea burnout-ului la locul de muncă, o lege care a primit aviz negativ de la Consiliul Legislativ, aviz negativ de la Consiliul Economic și Social, aviz negativ de la Comisia pentru Sănătate, aviz negativ de la Comisia pentru Muncă, Familie și Protecție Socială. E vorba de o propunere legislativă care merge în paralel cu alte acte normative și care creează confuzii atât în rândul angajatorilor cât și al organelor de control. În speță, se dublează o serie de reglementări existente pe care angajatorii le au deja prin codul muncii. Totuși, trebuie să înțelegeți că epuizarea profesională e un subiect complex, care necesită o abordare mult mai atentă însoțită de o dezbatere amplă în care să fie implicați toți factorii relevanți, și mă refer aici pornind de la psihologi până la medicii de medicina muncii. Pentru a gestiona corect aceste cazuri de epuizare profesională, ele trebuiesc diferențiate în funcție de domeniul profesional și de simptome specifice fiecărei profesii. Numai astfel se poate ajunge la un rezultat corect care să poată fi aplicat în mod eficient la nivelul angajatorilor, al instituțiilor statului și al sistemului medical de îngrijire. Eu consider că legea reprezintă o ciorbă reîncălzită. De ce? Pentru că o inițiativă similară a fost formulată în 2024 de aceeași persoană pe care, după ce ați avut un ministru ca Moșteanu, acum l-ați pus pe el ministrul la Economie. Pentru că în vechea propunere erau implicați medicii de medicina muncii și se prevedea evaluarea periodică a stării de sănătate mintală a angajațiilor. Prezentul proiect vine ca un act de sine stătător, fără soluții concrete, specifice și eficiente pentru identificarea epuizării fizice și psihice. Modul deficitar de prezentarea soluțiilor și caracterul declarativ al acestora, lacunele privind noțiunea juridică de epuizare profesională, fac acest demers să nu reprezinte nici pe departe un act normativ. Este mai degrabă o încercare nereușită de a atrage capital politic, pentru că sună bine preocuparea voastră pentru burnout-ul la locul de muncă. AUR nu poate vota această legislativă, urmând să revenim pe acest subiect cu o propunere corect fundamentată și atent dezbătută”, este declarația senatorului Petre Cezar.