Prefectul Emil Florin Albotă: „Sprijinul pentru consumatorii vulnerabili trebuie să ajungă rapid la beneficiari”

„Astăzi, 26 martie a.c., la sediul Instituției Prefectului s-a desfășurat ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al județului Olt, prezidată de prefectul județului, Emil Florin Albotă, cu participarea instituțiilor publice deconcentrate, a organizațiilor sindicale și patronale, precum și a celorlalți membri ai comitetului. Ordinea de zi a cuprins una dintre cele mai importante teme sociale ale momentului: sprijinirea consumatorilor casnici de energie electrică aflați în situație de sărăcie energetică. Aplicarea eficientă a prevederilor O.U.G. nr. 35/2025 reprezintă o prioritate, iar instituțiile responsabile trebuie să acționeze unitar și prompt pentru ca acest sprijin să ajungă la toți beneficiarii eligibili. Sprijinul se acordă sub forma unui tichet electronic de energie, în valoare de 50 lei/lună, perioada de aplicare: 1 iulie 2025 – 31 decembrie 2026, beneficiarii sunt persoane singure cu venituri de până la 1.940 lei și familii cu venit net pe membru de până la 1.784 lei. În cadrul ședinței, prefectul județului a subliniat că acest program reprezintă un instrument esențial de protecție socială și că este necesară o coordonare fermă între instituții, pentru a asigura accesul real și rapid al cetățenilor la acest sprijin. Instituția Prefectului își asumă rolul de coordonare și monitorizare, astfel încât măsurile guvernamentale să fie aplicate eficient și să producă rezultate concrete pentru comunitate”, se arată în comunicatul Instituției Prefectului – Județul Olt.