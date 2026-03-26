Nemulțumire generală în PSD pe tema Bugetului. Astăzi, Marius Oprescu!

Sunt conflicte peste tot. În lume avem Ucraina, Iran și lista e deschisă. În țară, declarațiile contradictorii privind starea națiunii se regăsesc pe diverse paliere. Pe seama legii bugetului adoptată în Parlament în urmă cu câteva zile, din zona PSD, principalul partid aflat la guvernare, nu s-a găsit încă cel care să salute bugetul aferent anului 2026. În teritoriu, după poziția de prim-vicepreședinte al partidului, președinte al organizației PSD Olt, totodată, președinte al Consiliului Județean, Marius Oprescu, vine cu propria-i analiză pe seama acestei chestiuni aflată în dezbatere publică. Oponia sa, prezentată după ședința CJ Olt din data de 26 martie, vă este prezentată în continuare.

„Bugetul la nivel național, pentru PSD, este o nemulțumire. Așa cum știți, noi încă de la început am cerut trei lucruri și doar unul dintre ele a fost realizat în totalitate. Celelalte două au fost parțial realizat, lucru care, bineînțeles, ne nemulțumește. Dar știam că dacă noi mai întârziem votarea acestui buget ajungeam la jumătatea anului. Faptul că bugetul a fost adoptat, în a doua parte a lunii martie, vina nu ne aparține deloc, pentru că, el, cu o săptămână înainte, ne fusese prezentat în cadrul coaliției, până atunci n-am văzut nicio formulă de buget prezentată de către premierul României.

Acest buget, așa cum am spus-o, noi am cerut ca veniturile unităților administrativ-teritoriale să nu scadă, lucru care nu s-a întâmplat pentru că la localitățile mici, comune, orașe, municipiile nu știu dacă e cazul să intre aici pentru că ele își fac bugetul din impozite și taxe locale plus impozitul pe venit global, și n-ajung să își facă bugetul din suma fixă. Anul trecut s-a dat 900 și anul ăsta s-a dat 850 ori numărul de locuitori. Deci e clar că bugetele unităților administrativ-teritoriale vor scădea.

În al doilea rând, noi am cerut pentru investiții și în special pentru programul Angel Saligny, un program în care toate localitățile din România reușesc să se dezvolte, am cerut aproximativ 12 miliarde de lei, pentru că asta e suma care a avut-o bugetul Angel Saligny pe anul 2025. Nu s-au dat decât 6 miliarde de lei și am cerut pachetul social, așa cum știți bine, pe care, într-un final, am reușit să-l impunem. Un pachet care include anumite sume de bani plătite în două sau trei tranșe, pentru pensionarii cu pensie până în 3.000 de lei și în același timp pentru anumite categorii de copii, provenite din familii defavorizate sau familii monoparentale. Să știți că, în comisia de buget, din care face parte și deputatul de Olt Marius Iancu, noi căutam 1,1 miliarde de lei, ca să dăm acest pachet social. În aceeași comisie de buget, 460 milioane de lei s-au dat pentru stadionul din Oradea. Deci nu găseam 1,1 miliarde de lei, pentru aproximativ 3,4 milioane de oameni, care sunt beneficiarii acestui program, dar jumătate din suma asta s-a găsit să se dea pentru stadionul Oradea.

Cred că ăsta e gradul de ipocrizie de care vorbim la liberali și la premierul Bolojan în condițiile în care zilnic ne spune că nu putem să dăm anumite sume de bani, nu putem să finanțăm investițiile UAT-urilor, pentru că asta înseamnă o pușculiță de bani pentru partid, dar în același timp la Oradea s-a găsit jumate din suma care ne trebuia pentru pachetul social. Consider că asta e ipocrizie”.

Nemulțumirile de mai sus sunt deja în analiza internă a PSD privind oportunitatea asocierii în continuare cu parteneriatul avut alături de premierul liberal Ilie Bolojan. Mai mult, într-o acțiune de consultare internă, începând de mâine, 27 martie, la Slatina are loc prima întâlnire cu membrii birourilor județene ale PSD din Oltenia, girată de președintele PSD Sorin Grindeanu, miniștrii social-democrați din cabinetul condus de Ilie Bolojan. Rezoluția ce urmează să fie adoptată este previzibilă, disocierea de parteneriatul cu Ilie Bolojan și/sau PNL. Termen, pe cale de consecință, 20 aprilie. Până atunci, spațiul public suportă cu stoicism declarațiile contradictorii dispre PSD și PNL și viceversa.