Anunț – Comuna Valea Mare – organizare de licitaţie publică

Comuna Valea Mare, Str. Unirii, nr. 187, Valea Mare, judeţul Olt, telefon 0762203821, email- primariavaleamare@yahoo.ro anunță organizarea de licitaţie publică cu strigare în data de 28.04.2026 orele 11:00 , în vederea închirierii pentru o perioadă de 25 de ani a imobilului, după cum urmează:

-teren extravilan în suprafață de 3701 mp, teren arabil, număr cadastral CF 119, teren care face parte din domeniul privat al comunei Valea Mare, poziția 536 din inventar, situat în comuna Valea Mare, județul Olt, în conformitate cu Caietul de sarcini HCL Valea Mare nr. 18 din 12.03.2026 și OUG nr. 57/03.07.2019.

Închirierea se face în vederea construirii instalație stocare a energiei electrice și / sau realizării unui parc fotovoltaic.

Prețul de pornire la licitație este de 184 euro/luna.

Documentația de atribuire – Hotararea Cosiliului Local nr.18/12.03.2026 – se poate obţine pe baza de cerere , la sediul Primăriei Valea Mare, Str. Unirii, nr. 187, comuna Valea Mare, judeţul Olt – birou Registrul Agricol-Consilier IA – Ion Maria , contra cost – 3750 de lei.

Data limită de solicitare a clarificărilor este 10.04.2026, ora 11,00.

Taxa de participare la licitaţie este de 500 lei.

Garanția de participare la licitație este de 93,5 lei.

Treapta de licitație este de 10% din suma de pornire.

Ofertele se depun într-un singur exemplar original la sediul Primăriei Valea Mare, Str. Unirii, nr. 187, comuna Valea Mare, judeţul Olt – birou Registrul Agricol- Consilier IA – Ion Maria până la data de 24.04.2026, ora 11:00.

Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc pe data de 28/04/2026, ora 11:00, la sediul Primăriei Valea Mare, str. Unirii, nr. 187, comuna Valea Mare, județul Olt.

Pentru soluţionarea eventualelor litigii ofertanţii se pot adresa în termen de 5 zile la Tribunalului Olt, str. Mînăstirii, nr. 2, Slatina, judeţul Olt, e-mail corespondenta-olt@just.ro sau la numărul de fax 0249 43.73.70.