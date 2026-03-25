Ziua Poliției Române, sărbătorită la Slatina. Ceremonie festivă și zeci de polițiști avansați în grad

Inspectoratul de Poliție Județean Olt a marcat, miercuri, 25 martie, împlinirea a 204 ani de la înființarea Poliției Române printr-o ceremonie festivă organizată la sediul Consiliului Județean Olt. Evenimentul, desfășurat într-un cadru solemn, a inclus momente comemorative pentru polițiștii căzuți la datorie, mesaje de apreciere din partea autorităților și avansarea în grad a 129 de polițiști. În paralel, în fața Instituției Prefectului Olt, oamenii au putut vedea o expoziție de tehnică și echipamente din dotarea poliției, demonstrații ale câinilor de serviciu și prezentări ale structurilor specializate, într-o inițiativă menită să aducă mai aproape de comunitate activitatea zilnică a polițiștilor.

„Astăzi, 25 martie 2026, începând cu ora 12:00, la sediul Consiliului Județean Olt, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a organizat o ceremonie festivă dedicată Zilei Poliției Române. Evenimentul a marcat un moment important pentru instituție, fiind sărbătorită împlinirea a 204 ani de la înființarea Poliției Române. Ceremonia a debutat într-o atmosferă solemnă, prin intonarea imnului național, urmată de un moment de reculegere în memoria polițiștilor care și-au pierdut viața în îndeplinirea datoriei. În continuare, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Olt a adresat un mesaj în care a evidențiat semnificația acestei zile aniversare, rolul esențial al poliției în societate și responsabilitatea pe care fiecare polițist o poartă față de comunitate. Totodată, a fost transmis și mesajul aniversar al conducerii Poliției Române. Invitații prezenți au transmis, la rândul lor, gânduri de apreciere și recunoștință pentru activitatea polițiștilor, subliniind importanța colaborării dintre instituții în asigurarea unui climat de siguranță pentru cetățeni. Un moment deosebit al evenimentului l-a reprezentat avansarea în gradul profesional următor a 129 de polițiști. Dintre aceștia, 18 au fost promovați înainte de îndeplinirea stagiului minim (8 ofițeri și 10 agenți), ca recunoaștere a meritelor deosebite, iar 111 au fost avansați la termen (34 de ofițeri și 77 de agenți), pentru profesionalismul și implicarea dovedite în activitate. De asemenea, conducerea Inspectoratului a adresat mulțumiri instituțiilor și autorităților publice din județ pentru sprijinul constant și buna colaborare, precum și reprezentanților mass-media pentru modul în care reflectă activitatea poliției în comunitate. În paralel cu ceremonia oficială, pe platoul din fața Instituției Prefectului Olt, polițiștii au organizat o expoziție de tehnică și echipamente din dotare, oferind publicului ocazia de a descoperi o parte din munca desfășurată zilnic. Un moment apreciat de cei prezenți a fost demonstrația realizată de câinele polițist, alături de prezentările susținute de Serviciul pentru Acțiuni Speciale, precum și expunerea motocicletei din dotarea poliției rutiere, a laboratorului rutier și a laboratorului de criminalistică. Pentru a marca această zi specială, trecătorilor le-au fost oferite materiale informative, iar cei mici au primit bomboane și insigne de polițist, spre bucuria lor. La mulți ani tuturor polițiștilor! La mulți ani, Poliția Română!”, transmit reprezentanții IPJ Olt.