Slatina. Generația de mâine, impact frontal cu Poliția Locală

Trei adolescenți de aproximativ 16 ani au fost surprinși consumând băuturi alcoolice în plină zi, pe domeniul public, în zona Pieței Frații Buzești din Slatina, în timpul unei patrule a Poliției Locale. Incidentul, petrecut pe 17 martie în jurul orei 10:45, readuce în atenție problema consumului de alcool în rândul minorilor și responsabilitatea comună a comercianților, părinților și comunității. Polițiștii locali au constatat că tinerii sunt minori și au aplicat măsurile prevăzute de lege, reamintind totodată că vânzarea sau oferirea de alcool persoanelor sub 18 ani este interzisă. Autoritățile anunță că vor continua acțiunile de prevenire și control și îi îndeamnă pe cetățeni să semnaleze astfel de situații, subliniind că siguranța comunității depinde de implicarea tuturor.

„În cursul zilei de 17 martie 2026, în jurul orei 10:45, în zona Pieței Frații Buzești, polițiștii locali aflați în patrulare au identificat trei tineri, în vârstă de aproximativ 16 ani, care consumau băuturi alcoolice pe domeniul public. În urma verificărilor, s-a constatat că aceștia sunt minori, fiind aplicate măsurile legale prevăzute de legislația în vigoare. Reamintim că vânzarea și oferirea de alcool minorilor este interzisă prin lege. Facem apel către:

– agenții economici – să respecte legislația și să nu comercializeze alcool minorilor

– părinți – să acorde o atenție sporită activităților copiilor

– tineri – să conștientizeze riscurile consumului de alcool

Poliția Locală Slatina va continua acțiunile de prevenire și control pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică. Totodată, încurajăm cetățenii să semnaleze astfel de situații – doar împreună putem avea o comunitate mai sigură”, transmit reprezentanții Poliției Locale Slatina.