Profesor spaniol, impresionat de investițiile și dotările Spitalului Județean de Urgență Slatina

Un profesor din Spania, aflat la Slatina în cadrul unui proiect educațional Erasmus+, a vizitat Spitalul Județean de Urgență Slatina și a remarcat investițiile realizate în unitatea medicală, precum și dotările moderne. Alberto Lebón López, cadru didactic la Colegiul „Ies Ricardo Mella” din provincia Vigo, a participat la un schimb de experiență organizat în parteneriat cu Școala Postliceală Sanitară Slatina. În timpul vizitei, acesta a observat atât echipamentele medicale noi, cât și fluxul mare de pacienți din Ambulatoriul de Specialitate. Profesorul a fost ghidat prin mai multe secții ale spitalului, inclusiv Unitatea de Primire Urgențe, Laboratorul de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie și Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală, fiind însoțit de directorul de îngrijiri medicale al spitalului, Mirela-Georgeta Stăncioiu, și de directorul Școlii Postliceale Sanitare Slatina, Mariana Scarlat. La finalul vizitei, profesorul spaniol a apreciat faptul că spitalul beneficiază de investiții constante și de infrastructură medicală modernă.

