Primarul Cătălin Rotea. Bilanț după cinci ani de mandat. Locurile de muncă, taxele locale și infrastructura, prioritățile anunțate pentru Balș

Primarul orașului Balș, Cătălin Rotea, a prezentat marți seară, 24 martie 2026, într-un live pe pagina sa de Facebook, un bilanț al celor cinci ani de administrație, punctând trei teme majore pentru comunitate: dezvoltarea locurilor de muncă, politica privind taxele și impozitele locale și investițiile în infrastructura orașului.

„Suntem undeva la aproape 2000 de zile de când dumneavoastră m-ați mandatat, cu cea mai mare onoare a vieții mele în administrația publică, aceea de a fi primar al orașului Balș”, a declarat Rotea.

Locurile de muncă, prioritatea dezvoltării economice

Prima temă abordată de primar a fost crearea de locuri de muncă, pe care o consideră esențială pentru dezvoltarea comunității și pentru întoarcerea românilor plecați în străinătate.

Potrivit edilului, în ultimii cinci ani au fost create aproximativ 600 de noi locuri de muncă în oraș, ca urmare a investițiilor private atrase în zonă.

„După cinci ani de zile avem 600 de noi locuri de muncă la nivelul orașului. Iar fabrica Hengst, deschisă în Balș în 2024, își va dubla capacitatea de producție și numărul de angajați”, a explicat acesta.

Primarul a precizat că o parte din producția unei fabrici din Europa de Vest ar urma să fie relocată la Balș, ceea ce ar putea duce la o creștere suplimentară a numărului de angajați. În paralel, compania Delta Aluminiu a finalizat achiziția terenului pe platforma industrială SMR și urmează să demareze investiția promisă, proiect care ar putea genera aproximativ 400 de locuri de muncă.

„Îmi doresc ca în 2027 să avem un plus de 1000 de locuri de muncă față de 2020. Locurile de muncă sunt cele care creează plus valoare și îi pot aduce pe copii sau pe părinți acasă din străinătate”, a subliniat edilul.

În opinia acestuia, dezvoltarea economică a orașului este sprijinită și de infrastructura regională, în special de Drumul Expres Craiova-Pitești și de poziția geografică a Balșului între Craiova și Slatina.

Taxele locale, menținute la nivel minim

Un alt subiect sensibil abordat de primar a fost cel al taxelor și impozitelor locale, mai ales în contextul scumpirilor și al creșterii costului vieții.

Primarul Rotea susține că administrația locală nu a majorat taxele în ultimii ani, acestea fiind doar indexate anual cu rata inflației, conform legislației.

„Din 2020 până în prezent, nicio taxă locală nu a fost majorată. Taxele au fost doar indexate cu rata inflației”, a afirmat primarul.

Edilul a precizat că unele creșteri resimțite de contribuabili provin din modificări legislative la nivel național, în special în ceea ce privește baza de impozitare pentru clădiri sau autoturisme. Primarul a dat și câteva exemple de taxe locale menținute la nivel redus:

– taxa de salubrizare – 33 de lei pe an, care include curățenia stradală și deszăpezirea;

– taxa pentru iluminatul public – 33 de lei pe an.

„Promisiunea mea rămâne valabilă, nicio taxă locală nu va crește în următorii trei ani”, a mai spus Rotea.

Investiții masive în infrastructura orașului

Cea mai amplă parte a intervenției primarului a vizat lucrările de infrastructură, despre care spune că au fost cele mai dificile proiecte ale administrației din ultimii ani. Potrivit acestuia, în ultimii trei ani au fost reabilitați sau extinși aproximativ 30 de kilometri de rețele de apă și canalizare în mai multe zone ale orașului.

„Sunt lucruri care trebuiau făcute acum 20 de ani. Nu poți să asfaltezi fără să construiești mai întâi infrastructura critică din subsol”, a explicat edilul.

Printre zonele în care s-au desfășurat lucrări se numără cartierele Corbeni, Româna, Vârtina, zona Pieței, strada Mărășești, Măceșului, Bujorului. Primarul a anunțat că o parte dintre lucrările la rețeaua de canalizare vor fi recepționate în această vară, iar asfaltările vor continua în toamnă.

„Până la finalul acestui an nu doar că vom avea canalizarea funcțională, ci și toate aceste străzi asfaltate”, a promis edilul. De asemenea, în cartierul Spineni urmează să înceapă lucrările pentru extinderea rețelei de apă și canalizare, proiect finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu.

Modernizarea orașului. Școli, spital și locuințe

În cadrul intervenției, primarul a prezentat și o listă a investițiilor realizate în ultimii ani în domeniul educației. Mai multe unități de învățământ au fost renovate sau modernizate, printre care:

Grădinița nr. 1 și Grădinița nr. 2

Grădinița Ion Creangă

Grădinița Măinești

Grădinița Teiș

Școala Mihail Drumeș

Colegiul Tehnic nr. 1

Liceul Teoretic „Petre Pandrea”

În perioada următoare urmează să fie finalizată o nouă grădiniță în cartierul Româna, iar construcția unei creșe noi pe strada Cireșului ar urma să înceapă în luna mai.

Investiții importante au fost realizate și la Spitalul Balș, unde, potrivit primarului, au fost modernizate mai multe secții și achiziționate echipamente medicale de aproximativ un milion de euro. „Spitalul nu înseamnă doar pereți zugrăviți și mobilier nou. Înseamnă un act medical în care medicul sau asistentul trebuie să empatizeze cu pacientul”, a subliniat Rotea. În acest an ar urma să fie finalizat și Centrul de Primiri Urgențe, iar lucrările pentru un Centru de Îngrijiri Paliative cu 34 de paturi au fost deja demarate.

Noi locuințe sociale și pentru tineri

Administrația locală lucrează și la extinderea fondului locativ destinat persoanelor cu venituri reduse. În zona Lămâița vor fi finalizate 48 de locuințe sociale, iar alte 24 de apartamente sunt în construcție.

„Cererea de locuințe sociale este de aproximativ 200. Noi rezolvăm 72 acum, dar vom continua investițiile și în anii următori”, a precizat primarul. Totodată, prin PNRR vor fi construite 30 de apartamente pentru tineri, în zona străzii Cireșului.

Investiții în sport, cultură și spații verzi

Printre proiectele care vor fi finalizate în acest an se numără și:

– Sala de sport a orașului, care va fi inaugurată în aproximativ o lună

– Bazinul de Înot, programat pentru deschidere în această vară

De asemenea, a fost făcută recepția și inaugurarea Centrului Multifuncțional, unde vor fi organizate spectacole, proiecții de film și activități pentru copii.

Primarul a anunțat și intenția de a înființa primul after-school public din oraș, cu un cost estimat între 200 și 300 de lei pe lună pentru fiecare copil.

În paralel, administrația locală continuă modernizarea parcurilor și a locurilor de joacă, iar până la finalul anului ar urma să fie instalate 140 de camere de supraveghere în oraș.

Mesaj pentru comunitate

În finalul intervenției, primarul a transmis un mesaj către locuitorii orașului, subliniind că administrația locală trebuie să asigure infrastructura de bază și servicii publice moderne.

„Este absolut normal ca în 2026 fiecare om să aibă apă, canalizare, gaze și iluminat public. Este absolut necesar să avem școli moderne, un spital modern, parcuri și locuri în care copiii să se dezvolte”, a spus Cătălin Rotea.

Edilul a încheiat spunând că rămâne deschis dialogului cu cetățenii și că își asumă finalizarea proiectelor aflate în desfășurare.

„Voi avea grijă de destinul fiecăruia dintre voi, creând locuri de muncă și infrastructura de care are nevoie acest oraș”, a conchis primarul orașului Balș.