Marți, 31 martie, ora Guvernului la Caracal!

Un nou obiectiv educațional destinat celor mai mici membri ai comunității din Caracal va fi inaugurat marți, 31 martie, în prezența ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila. Evenimentul este programat să înceapă la ora 11:00 și marchează recepția lucrărilor pentru proiectul „Construire creșă medie”, realizat pe strada Mihai Viteazul nr. 73A din municipiu. Investiția a fost realizată cu finanțare asigurată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și face parte din programul național de dezvoltare a infrastructurii educaționale dedicate copiilor de vârstă antepreșcolară.

Noua creșă va contribui la creșterea capacității de îngrijire și educație timpurie în municipiul Caracal, oferind condiții moderne pentru copii și personalul care își va desfășura activitatea în cadrul unității.

La evenimentul de recepție vor participa reprezentanți ai autorităților centrale și locale, alături de ministrul dezvoltării, Cseke Attila, care va vizita noua unitate și va discuta despre investițiile realizate în infrastructura educațională.