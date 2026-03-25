Jandarmii olteni au donat sânge pentru pacienții în nevoie: „Un gest mic care poate salva vieți”

Jandarmii olteni au răspuns apelului umanitar lansat de Centrul de Transfuzie Sanguină Slatina și au participat, în zilele de 24 și 25 martie, la campania „Donează sânge! Salvează o viață!”. Emoționați, dar hotărâți să ajute, oamenii legii au trecut pragul sălii de donare convinși că fiecare gest contează pentru pacienții care depind de transfuzie. Prin implicarea lor, jandarmii au demonstrat că, dincolo de misiunile zilnice din teren, rămân aproape de comunitate și de cei care au nevoie urgentă de sprijin.

„Jandarmii olteni au participat, în zilele de 24 și 25 martie, la campania de donare de sânge „Donează sânge! Salvează o viață!”, desfășurată la Centrul de Transfuzie Sanguină Slatina. Acțiunea a avut ca scop sprijinirea pacienților care depind de transfuzie, iar jandarmii s-au alăturat inițiativei cu responsabilitate și deschidere. Participanții au intrat în sala de donare cu emoție, dar și cu convingerea că gestul lor poate reprezenta un sprijin real pentru persoanele aflate în situații medicale dificile. Fiecare donator a venit cu propriile motive, însă toți au împărtășit același obiectiv: acela de a ajuta. Implicarea lor a demonstrat încă o dată că, dincolo de misiunile zilnice, rămân aproape de comunitate și de nevoile ei. Fiecare unitate de sânge donată poate contribui la salvarea unei vieți, iar jandarmii au ales să ofere această șansă fără ezitare. Prin participarea la această campanie, jandarmii olteni își reafirmă angajamentul față de solidaritate, responsabilitate și sprijinul acordat celor aflați în momente critice”, transmit reprezentanții IJJ Olt.