Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „România are nevoie de ordine, credință și respect real pentru cetățean”

Deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, transmite, miercuri, 25 martie 2026, într-un mesaj prilejuit de sărbătoarea Bunei Vestiri și de Ziua Poliției Române, că România are nevoie de instituții puternice, respect pentru lege și decizii responsabile din partea celor aflați la conducere. Parlamentarul subliniază importanța credinței, a tradițiilor și a siguranței cetățenilor, dar critică totodată slăbirea autorității statului și lipsa de încredere în instituții. În opinia sa, românii au nevoie de fapte, nu doar de declarații, iar siguranța publică și respectul pentru cetățean trebuie să devină priorități reale ale statului.

„În fiecare an, la data de 25 martie, marcăm o zi cu o profundă încărcătură spirituală şi naţională. Sărbătorim Buna Vestire, o zi care simbolizează speranţa, adevărul şi începuturile binecuvântate, dar şi Ziua Poliţiei Române, instituţie fundamentală pentru siguranţa fiecărui cetăţean. Astăzi marcăm una dintre cele mai însemnate sărbători ale creştinătăţii: Buna Vestire, reprezentând momentul în care Arhanghelul Gavriil îi aduce Fecioarei Maria vestea naşterii Mântuitorului. Este o zi care ne aduce mai aproape de valorile esenţiale care ne definesc ca popor: credinţa, familia şi tradiţiile. Această zi ne aminteşte că marile schimbări în istoria unui popor au început cu adevăr şi curaj şi au pornit întotdeauna din credinţă, demnitate şi responsabilitate faţă de naţiune. Pentru că nu putem vorbi despre credinţă fără responsabilitate şi nu putem vorbi despre ordine fără respect faţă de lege şi faţă de oameni.

În acelaşi timp, astăzi este Ziua Poliţiei Române, transmit respectul meu tuturor poliţiştilor care îşi fac datoria cu onoare, adesea în condiţii dificile, punându-şi chiar şi propria viaţă în pericol. Dar acest respect pe care îl declarăm cu toţii astăzi, nu trebuie să rămână doar la nivel declarativ. Avem nevoie de instituţii puternice, respectate şi susţinute. Și, mai ales, avem nevoie de respect pentru români. Semnificaţia acestei zile ne obligă să vorbim despre responsabilitatea celor care conduc, pentru că românii au nevoie de decizii care să aducă stabilitate şi încredere în viitor. Din păcate, realitatea de astăzi ne arată un stat care a pierdut din autoritate, o administraţie care reacţionează târziu şi o societate în care nevoile reale ale cetăţeanul nu mai reprezintă o prioritate. Adevărul este că, nu putem cere ordine într-o ţară în care instituţiile nu mai prezintă încredere. Nu putem cere respect pentru lege, atunci când legea nu este aplicată egal pentru toţi. Siguranţa cetăţeanului este o obligaţie a statului, iar românii trebuie să se simtă protejaţi în propria ţară. Trebuie să ştie că legea îi apără, nu că îi ignoră. Trebuie să ştie că instituţiile statului sunt în slujba lor, nu împotriva lor. România nu poate continua pe acest drum. Avem nevoie de o schimbare profundă. Avem nevoie de un stat care să îşi exercite autoritatea cu fermitate, dar şi cu responsabilitate. Pentru că o ţară fără ordine nu are viitor. O ţară fără credinţă îşi pierde identitatea. Iar o ţară care nu îşi respectă cetăţenii îşi va pierde cu siguranţă direcţia.

Buna Vestire nu este doar o sărbătoare a credinţei, ci şi un simbol al momentelor în care trebuie să avem curajul să schimbăm direcţia şi să punem binele oamenilor pe primul loc. Astăzi, de Buna Vestire şi de Ziua Poliţiei Române, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. România are nevoie de fapte, nu de promisiuni. România are nevoie de siguranţă reală, nu de declaraţii. România are nevoie de conducători care să îşi asume responsabilitatea, nu să o evite. Siguranţa cetăţeanului trebuie să reprezinte o prioritate. La mulţi ani Poliţiei Române! La mulţi ani tuturor credincioşilor! Buna Vestire să ne aducă pace şi binecuvântare! Un popor unit nu poate fi învins!”, este declarația deputatului Mihai-Adrian Țiu.