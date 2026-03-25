Demisie la Consiliul Județean Olt!

Eveniment administrativ, joi 26 martie, la Consiliul Județean Olt.

După doar câteva luni de mandat, tardiv pentru a nu fi declarat incompatibil cu funcția de șef al punctului secundar al Companiei de Apă Olt, consilierul județean Mădălin Teodosescu demisionează.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea demisiei este inclus pe ordinea de zi a ședinței ordinare programată pentru data respectivă.

Pe agenda Agenției Naționale de Integritate se află deja dosarul privind incompatibilitatea lui Teodosescu, fost primar la Balș, din partea PNL, la un moment dat în anturajul fostului UNPR, partid aflat în zona de influență a lui Gabriel Oprea.

Chiar și prin demisie, situația lui Teodosescu este obiectul anchetei ANI.

Legea nu permite o funcție executivă, la CAO Balș, simultan cu poziția de reprezentant în legislativul județean, acționar, în speță, la Compania de Apă Olt.

Pe locul vacant PNL trebuie să promoveze un alt consilier județean.

