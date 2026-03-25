1. Apariția unei noi epoci în jurnalism

Sunt un promotor al curentului avangardist reprezentat de „computer-jurnalism și computer-press”. În ultimele decenii, jurnalismul a trecut printr-o transformare radicală. Tiparul clasic al redacției, în care reporterul, editorul, corectau scrisul și tipăreau, astăzi a început a fi înlocuit de o rețea digitală de producere și de distribuție a informațiilor.

În această nouă ecologie mediatică apare un concept emergent: computer – jurnalismul – o formă de jurnalism, în care computerul nu mai este doar instrument tehnic, ci partener cognitiv al jurnalistului.

Din această perspectivă, presa intră într-o nouă fază: computer-press, adică presa colaborativă cu sistemele informatice avansate, capabile să sprijine colectarea, analiza și producerea informației.

Pentru județe, precum Județul Olt, unde jurnalismul local se confruntă cu resurse limitate și infrastructură media fragilă, această transformare poate deveni o oportunitate istorică.

2. Ce este computer – jurnalismul

Computer-jurnalismul poate fi definit ca:

utilizarea sistemelor informatice avansate pentru generarea, analiza, organizarea și distribuția conținutului jurnalistic.

Nu este vorba despre înlocuirea jurnalistului uman, ci despre extinderea capacităților sale intelectuale.

În acest sens, computerul divine:

– arhivă de informații,

– analizator de date,

– generator de ipoteze și perspective,

– instrument de verificare,

– redactor tehnic.

Astfel, jurnalistul nu mai este doar un observator al realității, ci un operator într-un ecosistem cognitiv digital.

1. Computer-press: presa ca infrastructură digitală

Dacă sau atunci când, „computer-jurnalismul” este metoda, computer-press este mediul instituțional în care aceasta funcționează.

Presă computerizată cu:

– redacții digitale integrate,

– baze de date jurnalistice locale,

– arhivă digitală de decor,

– producție editorială colaborativă cu algoritmii,

– distribuție multiplatformă.

În acest model, presa nu mai este doar o instituție editorială, ci o infrastructură informațională a comunității.

Pentru comunitățile locale, acest lucru este vital.

3. De ce ar putea deveni Oltul un laborator al computer – jurnalismului

La prima vedere, marile inovații par să apară doar în marile centre media. Realitatea istorică arată însă că periferiile pot deveni laboratoare de experimentare.

Din această perspectivă, Județul Olt are câteva avantaje:

– comunități locale relativ compacte,

– acces generalizat la internet,

– presă locală flexibilă,

– costuri reduse de experimentare editorială.

Aceste condiții ar putea transforma județul într-un micro-laborator de presă digitală avansată.

Aici pot apărea:

– redacții individuale în colaborativitate cu IAlg (computerul),

– jurnalism de analiză bazat pe date locale,

– proiecte civice media,

– arhive digitale privind memoria comunităților,

4. Rolul jurnalistului în era computer -jurnalismului

Contrar temerilor frecvente, computer – jurnalismul nu elimina jurnalistul.

Dimpotrivă, îl obligă să devină:

– analist,

– curator de informații,

– interpret al datelor,

– mediator între realitate și comunitățile locale.

În această paradigmă, jurnalistul devine operatorul unei inteligențe colective.

Computerul poate procesa date.

Dar sensul rămâne opera conștiinței umane.

5. Riscuri și limite

Orice revoluție tehnologică aduce și riscuri și între acestea menționăm:

– automatizarea superficială a conținutului,

– uniformizarea discursului mediatic,

– dependența excesivă de tehnologie,

– pierderea contactului direct cu realitatea socială.

De aceea, computer-jurnalismul trebuie să fie înțeles ca instrument și nu ca autor al adevărului.

6. O viziune pentru presa locală

Dacă este utilizată inteligent, computer-presa ar putea:

– contribui la revitalizarea presei locale,

– reduce costurile redacționale,

– asigura cea mai mare calitate a analizei,

– crea arhive civice de memorie comunitară,

– contribui la consolidarea democrației locale.

În acest sens, computer-jurnalismul nu este doar o tehnică editorială.

El poate deveni un proiect cultural pentru toate comunitățile locale din județul Olt și chiar din țară.

Concluzii:

Jurnalismul se află într-un moment de transformare profundă.

Computer-jurnalismul și computer-press asigură și definesc pentru comunități și societate o nouă frontieră a profesiei, în care inteligența umană și capacitatea tehnologică se întâlnesc pentru a produce cunoaștere publică.

Dacă această revoluție va fi adoptată creativ, chiar și un județ, precum Județul Olt ar putea deveni locul unde jurnalismul și presa locală reinventează viitorul.

Nu prin renunțarea la jurnaliștii umani, ci prin amplificarea inteligenței lor în colaborare cu IAlg și cu computerul.

Comentariu de final: Pentru comunitățile locale avem nevoie de transformări în spațiul media și mai ales de vierea unui jurnalism și a unei prese creative și de utilitate publică. Și din această perspectivă „computer-jurnalismul și computer press” reprezintă curentul avangardist transformator.

Co-creație INU-IAlg, cu validare pentru public Andrei Suman.