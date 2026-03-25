Brâncoveni. „Încăratul Cailor” la ediția a XV-a

Primarul comunei Brâncoveni, Ion Cheroiu, îi invită pe locuitori și pe toți iubitorii de tradiții să participe sâmbătă, 28 martie 2026, de la ora 11:00, la cea de-a XV-a ediție a sărbătorii „Încăratul Cailor Brâncoveni”. Evenimentul va aduce în prim-plan obiceiuri locale, parade spectaculoase de cai și trăsuri, concursuri dedicate crescătorilor, dar și momente artistice susținute de ansambluri și interpreți de muzică populară. Programul zilei include botezul cailor, o paradă prin satul Mărgheni, demonstrații de echitație, concursuri de frumusețe și tracțiune, precum și festivități de premiere pentru cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsnicie și pentru elevii cu rezultate deosebite la învățătură. Atmosfera de sărbătoare va continua cu spectacole folclorice și un amplu concert de muzică populară, organizate de Primăria și Consiliul Local Brâncoveni, cu sprijinul Consiliului Județean Olt și al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. Organizatorii îi așteaptă pe participanți în număr cât mai mare pentru a celebra împreună una dintre cele mai îndrăgite tradiții locale.

„Sâmbătă, 28 martie 2026, de la ora 11:00 vă așteptăm la cea de-a XV-a ediție a sărbătorii ‘ÎNCURATUL CAILOR BRÂNCOVENI’. PROGRAM: 11:00 – Deschiderea sărbătorii / 11:15 – Botezul cailor / 11:30 – Parada cailor prin satul Mărgheni / 12:00 – Program de echitație / 12:30 – Concurs frumusețe cai/trăsură / 13:00 – Concursuri tracțiune cai buştean simplu/dublu / 14:00 – Spectacol de dans Ansamblul ‘Mugurașii Brâncovenilor’ / 15:00 – Premiere cupluri 50 de ani căsătorie și premiere elev cu rezutate deosebite la învătământ / 15:45 – Premiere participanți la concursuri / 16:00 – Spectacol de muzică populară (Daniel Roşoga, Neta Soare, Cătălin Bärbulescu, Dorina Mete, Marinela Dobrițoiu, Carmen Budulan, Sorina Dinu, Mădălina Drăgan, Constantin Ştefan, Stefania Strejescu, Maria Dinu, Mădălina Deaconu, Orchestra Doina Oltului, Dansatorii Doina Oltului) / 21:00 – Închiderea sărbătorii. Organizatori: Primăria comunei Brâncoveni și Consiliul Local al comunei Brâncoveni cu sprijinul Consiliului Judeţean Olt și Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Olt. Vă așteptăm în număr mare!”, transmite primarul Ion Cheroiu.

