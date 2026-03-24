Varianta de Ocolire Sud Craiova se apropie de final. Lucrările au ajuns la 94%, termenul limită rămâne octombrie 2026

Lucrările la Varianta de Ocolire Sud Craiova sunt realizate în proporție de aproximativ 94%, iar autoritățile anunță că termenul final pentru finalizarea proiectului rămâne luna octombrie 2026, fără posibilitatea unor noi prelungiri. Potrivit DRDP Craiova, cea mai mare parte a traseului este aproape finalizată, însă sectorul dintre Malul Mare și Podari necesită o mobilizare mai bună din partea antreprenorului pentru respectarea graficului de execuție. În paralel, instituția precizează că nu are datorii restante către constructor și că toate condițiile administrative pentru finalizarea lucrărilor au fost îndeplinite, inclusiv relocarea unor utilități și remedierea problemelor tehnice identificate la pasajul feroviar.

„Situația la zi a Variantei de Ocolire Sud Craiova, proiect derulat de DRDP Craiova în baza contractului semnat cu Antreprenorul Rizzanni de Eccher SpA, în data de 14.01.2022:

– Șantierul a fost deschis în luna mai 2022, odată cu emiterea ordinului de începere, iar toate prelungirile de termen acordate ulterior s-au fundamentat pe prevederile contractuale.

– Ultimul termen aprobat de DRDP Craiova pentru finalizarea lucrărilor este luna octombrie 2026. Acest termen este definitiv și nu va mai putea fi extins, deoarece în prezent nu există niciun impediment administrativ care să împiedice finalizarea lucrărilor. Extensiile anterioare au fost necesare în principal din cauza relocărilor de utilități.

– În prezent, stadiul fizic al lucrărilor este de aproximativ 94%. Sectorul cuprins între DN6 (în zona localității Cârcea) și DN55 (în zona localității Malul Mare) este aproape de finalizare. Volumul principal de lucrări rămase este concentrat pe sectorul cuprins între DN55 și DN56, între zonele localităților Malul Mare și Podari, unde mobilizarea antreprenorului trebuie îmbunătățită semnificativ pentru respectarea termenului contractual.

– DRDP Craiova nu înregistrează datorii restante față de antreprenor. În schimb, mai mulți subcontractori, prestatori de servicii și furnizori de materiale au notificat DRDP Craiova cu titluri executorii pentru sumele datorate de antreprenor către aceștia. În conformitate cu prevederile legale, DRDP Craiova a efectuat plăți către acești terți, în numele antreprenorului, asigurând astfel acoperirea obligațiilor către cei care au notificat DRDP Craiova. Această măsură are ca scop continuarea lucrărilor

– Antreprenorului i-a fost solicitată transmiterea unui grafic de execuție clar pentru lucrările rămase. Orice întârziere, abatere de la acest grafic sau nerespectare a obligațiilor contractuale va fi sancționată prin aplicarea penalităților prevăzute în contract. Nu mai există nicio justificare legală sau administrativă pentru întârzierea lucrărilor.

– Subliniem că toate autoritățile implicate și-au îndeplinit obligațiile, iar lucrările nu sunt blocate de avize sau condiționări administrative. Autoritățile publice locale și județene au acordat sprijin constant pentru derularea proiectului, inclusiv în ceea ce privește relocarea utilităților. În acest sens, a început relocarea liniei de înaltă tensiune din zona pasajului CF de la km 0, după achitarea studiului de soluție pentru această lucrare, eliminând astfel orice obstacol administrativ pentru finalizarea lucrărilor.

– În urma expertizei tehnice dispuse de DRDP Craiova, s-a constatat că grinzile montate anterior la pasajul CF nu sunt conforme și vor trebui înlocuite. Înlocuirea acestora va fi realizată de antreprenor, fără implicarea financiară a DRDP Craiova. Noile grinzi au fost deja comandate și trebuie să fie urgent montate pentru continuarea execuției în condiții conforme și în termenul stabilit pentru finalizarea proiectului.

– Contractul VO Craiova Sud este derulat integral de DRDP Craiova, iar după finalizare lucrarea va intra în administrarea acestei Regionale.

– Responsabilitatea pentru mobilizarea corespunzătoare și finalizarea lucrărilor revine în totalitate antreprenorului.

– DRDP Craiova a îndeplinit toate obligațiile contractuale, iar finanțarea necesară lucrărilor este asigurată încă de la începutul proiectului.

– DRDP Craiova va continua să monitorizeze evoluția șantierului și va aplica toate prevederile contractuale, inclusiv penalități, în cazul nerespectării obligațiilor asumate de antreprenor”, transmit reprezentanții DRDP Craiova.