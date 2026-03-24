PSD Olt îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de reacție întârziată la criza carburanților și cere reducerea accizelor și a TVA

Reprezentanții PSD Olt critică modul în care premierul Ilie Bolojan gestionează creșterea prețurilor la carburanți, susținând că măsurile adoptate de Guvern sunt insuficiente și au fost luate prea târziu. Social-democrații susțin că au propus încă de acum două săptămâni soluții pentru limitarea scumpirilor, însă Executivul ar fi preluat doar parțial ideile cu impact redus. PSD solicită intervenții mai ferme, precum reducerea accizelor și a TVA la carburanți, dar și eliminarea acestor taxe pentru motorina utilizată în agricultură, avertizând că lipsa unor decizii rapide va duce la creșterea costurilor pentru fermieri și, implicit, la scumpirea alimentelor.

„Momentele de criză necesită reacții rapide. Ilie Bolojan pare că nu înțelege acest lucru, iar ritmul său lent, ezitant și fără rezultate concrete ajunge să coste prea mult. Partidul Social Democrat a venit cu soluții pentru criza carburanților încă de acum două săptămâni. Din păcate, premierul a ales să le aplice doar pe jumătate, preluând exact măsurile cu impact limitat. Problema este că măsurile anunțate nu sunt suficiente pentru a ține prețurile sub control. Reducerea la jumătate a adaosurilor comerciale, limitarea exporturilor și diminuarea componentei bio din benzină nu opresc scumpirile și nu garantează prețuri accesibile la pompă. În timp ce alte state europene intervin ferm, reduc accize, scad TVA sau plafonează prețurile, Bolojan rămâne blocat în ezitări și interese care nu protejează populația. PSD a propus deja soluții concrete: diminuarea accizei, reducerea TVA și compensarea scumpirilor, pentru ca efectul să se vadă direct la pompă. Pentru fermieri, situația este și mai urgentă. Motorina utilizată în agricultură trebuie scoasă de sub acciză și TVA. Altfel, costurile se vor regăsi rapid în prețurile alimentelor. Campania agricolă de primăvară este în plină desfășurare, iar fiecare zi fără o decizie din partea premierului înseamnă costuri mai mari pentru oameni”, se arată în postarea de pe pagina de socializare a PSD Olt.