Poliția Locală Slatina. Acțiune amplă în locuințele sociale, 78 de persoane verificate, 19 depistate fără forme legale

Poliția Locală Slatina a desfășurat marți dimineață, 24 martie, o acțiune de control în locuințele sociale administrate de Primărie, pentru a verifica respectarea regulilor de ocupare a acestor spații. În urma verificărilor realizate în două cămine de pe străzile Constructorului și Drăgănești, au fost legitimate 78 de persoane, iar 19 au fost găsite locuind fără forme legale în imobilul de pe strada Constructorului. Intervenția a fost realizată de echipe mixte formate din polițiști locali și inspectori ai Direcției Administrare Patrimoniu, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Slatina și al jandarmilor, autoritățile anunțând că astfel de controale vor continua pentru a asigura utilizarea corectă a locuințelor sociale.

„În această dimineață, Poliția Locală Slatina a desfășurat o acțiune amplă în locuințele sociale aflate în administrarea Primăriei Municipiului Slatina. Intervenția a fost realizată în echipe mixte, formate din polițiști locali și inspectori ai Direcției Administrare Patrimoniu, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Slatina și al jandarmilor. Scopul: respectarea legii și utilizarea corectă a locuințelor sociale. Verificările au avut loc în: Căminul de locuințe sociale de pe strada Constructorului (parter + etajele I–IV), Căminul de locuințe sociale de pe strada Drăgănești. 78 de persoane legitimate, 19 persoane depistate locuind fără forme legale în imobilul de pe strada Constructorului. Locuințele sociale sunt destinate celor care respectă regulile și au drept legal să le ocupe. Orice abatere înseamnă nedreptate pentru cei care așteaptă corect, în rând, o șansă. Astfel de acțiuni vor continua. Pentru că legea nu se negociază, iar respectul față de comunitate începe cu respectarea regulilor”, transmit reprezentanții Poliției Locale Slatina.