Garda de Mediu Olt își întărește capacitatea de control. Spectrometru cu raze X pentru depistarea metalelor grele în deșeuri industriale

Comisariatul Județean Olt al Gărzii Naționale de Mediu a fost dotat cu un spectrometru cu raze X, un echipament modern care permite identificarea rapidă și precisă a compoziției chimice a materiilor prime și a deșeurilor rezultate din activități industriale. Achiziționat printr-un proiect finanțat din fonduri europene derulat de Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu, aparatul va sprijini controalele din teren, în special în analiza zgurilor și cenușilor provenite din procesele de topire și turnare a metalelor, facilitând depistarea metalelor grele. Pentru a utiliza noul echipament, comisarii Gărzii de Mediu Olt au absolvit și promovat, prin examen, cursuri de protecție radiologică în domeniul tehnicilor nucleare, astfel încât investigațiile să fie realizate în condiții de siguranță și cu rezultate obiective.

