Deputatul Gigel Știrbu: „PSD amână deciziile până pe 20 aprilie pentru a-și asigura controlul asupra justiției și funcțiilor-cheie din stat”

Deputatul PNL de Olt, Gigel Știrbu, acuză PSD că amână deliberat luarea unor decizii politice importante până după 20 aprilie pentru a-și negocia influența asupra unor funcții-cheie din sistemul judiciar și din instituțiile de forță ale statului. Liberalul susține că, în aceeași perioadă, urmează să fie stabilite numiri importante la nivelul Parchetului General, DNA și al serviciilor de informații, iar social-democrații ar urmări să își consolideze controlul asupra acestor zone pentru a-și proteja interesele și pentru a evita răspunderea în dosare de corupție. În contrast, Știrbu îl prezintă pe Ilie Bolojan drept exemplul unei politici orientate spre reformă și asumare, avertizând că România riscă să devină capturată de interesele unui partid dacă astfel de practici continuă. Deputatul liberal mai spune că miza reală nu este doar stabilitatea guvernării, ci direcția pe termen lung a statului român și responsabilitatea liderilor politici față de viitorul țării.

„PSD nu amână nicio decizie din responsabilitate. PSD amână pentru că are ceva de rezolvat. Până pe 20 aprilie. Coincidență? Nu. Calcul rece. Același termen în care se împart funcțiile-cheie: procurori, Parchetul General, DNA, șefi de servicii. Exact zonele care au implicare in rezolvarea dosarelor de coruptie si unde se hotaraste răspunderea în fața legii. Adevărul este simplu și brutal: nu guvernarea îi interesează, nu stabilitatea, nu românii. Îi interesează CONTROLUL. Controlul asupra justiției. Controlul asupra informației. Controlul asupra dosarelor.

Pentru că acolo este miza reală: libertatea lor și liniștea averilor făcute din combinații, din contracte umflate, din ani de abuz. Prelungirea asta nu este politică, este o operațiune de salvare, își negociază imunitatea,își securizează oamenii,își închid cercul. În timp ce PSD trage de timp și sapă, zi de zi, la temelia statului, există și un alt tip de politică, una în care îți asumi decizii grele, chiar dacă îți costă imaginea construită în zeci de ani. Ilie Bolojan este exact opusul acestui joc toxic: un om care a demonstrat în administrația locală că reforma înseamnă costuri personale, dar beneficii reale pentru oameni. Un om dispus să riște capitalul de încredere strâns în 30 de ani pentru a face ceea ce trebuie pentru România. Aici e diferența fundamentală: unii își apără trecutul, alții încearcă să salveze viitorul. România nu poate fi ținută ostatică pentru ca un partid să-și rezolve problemele penale și să-și planteze oamenii în punctele-cheie ale statului.

Asta nu mai este guvernare. Este capturare de stat, pe față. Și fiecare zi în plus în care trag de timp este încă o zi în care încearcă să-și betoneze sistemul de protecție. Românii trebuie să vadă clar: nu e despre dacă ies sau nu de la guvernare. Este despre CE lasă în urmă înainte să plece. Presedintele Nicusor Dan trebuie sa stie:ca nu-si joaca doar cel de al doilea mandat, ci joaca viitorul României, pe multi ani de acum inainte”, este declarația deputatului Gigel Știrbu.