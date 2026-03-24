Caracal devine hub educațional european. Profesori din Turcia și Polonia participă la proiectul „Web2gether”

Municipiul Caracal găzduiește, în perioada 23-27 martie 2026, activitățile proiectului educațional european „Web2gether – Learning together, growing forever”, derulat prin programul Erasmus plus. Evenimentul este organizat de Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” și reunește profesori din Turcia și Polonia, care participă la ateliere și schimburi de experiență dedicate programării, gândirii computaționale și utilizării tehnologiilor digitale în educație. Oaspeții au fost primiți la Primăria municipiului Caracal de primarul Ion Doldurea și viceprimarul Lari Pătran, care i-au invitat să descopere principalele obiective ale orașului. Pe parcursul săptămânii vor fi prezentate inițiative europene importante precum Code Week, Meet & Code și Hour of Code, dar și teme actuale precum securitatea online și integrarea inteligenței artificiale în procesul de predare, oferind elevilor și profesorilor oportunitatea de a explora perspective internaționale asupra educației digitale.

„Code2gether – 23-27 martie 2026: În această săptămână, Caracal, prin Școala Gimnazială Gheorghe Magheru, găzduiește activitățile din cadrul proiectului Web2gether – Learning together, growing forever with Erasmus plus, derulat împreună cu școli din Turcia și Polonia. Profesori din cele două țări au avut o primă întâlnire cu conducerea Primăriei Municipiului Caracal. Primarul Ion Doldurea și viceprimarul Lari Pătran i-au invitat să viziteze câteva din obiectivele de referință din oraș. Scopul evenimentelor ce se vor derula săptămâna aceasta contribuie la dezvoltarea abilităților de programare și gândire computațională pentru a explora idei noi și a inova pentru viitor. Vor fi prezentate inițiative europene importante de codare/programare (care abordează dimensiunea europeană a proiectului): Săptămâna Europeană a Codificării( Code Week), Meet & Code, Ora de Cod (Hour of Code). Totodată, vor fi abordate subiecte legate de Securitatea pe Net sau folosirea Inteligenței Artificiale în predare. Datorită proiectului „Web2gether”, profesorii se vor conecta cu colegi din diferite țări pentru a-și împărtăși experiențele, iar elevii noștri vor avea oportunitatea de a experimenta o viziune internațională asupra educației”, transmite primarul municipiului Caracal, Ion Duldurea.