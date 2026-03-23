Weekend. Sute de amenzi și zeci de permise suspendate

Polițiștii olteni au desfășurat în weekend o amplă serie de controale pentru menținerea ordinii publice și creșterea siguranței rutiere. În doar câteva zile, oamenii legii au intervenit la zeci de sesizări, majoritatea prin 112, și au aplicat peste 400 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 130.000 de lei. Acțiunile au vizat în special șoferii care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise și pe cei care depășesc viteza legală.

În urma verificărilor, polițiștii au reținut 48 de permise de conducere și au retras 14 certificate de înmatriculare pentru defecțiuni tehnice sau nerespectarea obligațiilor legale, fiind constatate și șapte infracțiuni rutiere. Printre cele mai grave cazuri se numără un bărbat de 41 de ani din Spineni, prins conducând cu 128 km/h într-o zonă cu limită de 50 km/h și cu o alcoolemie de 1,43 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, în Slatina, un tânăr de 20 de ani a fost depistat la volanul unui autoturism cu autorizația de circulație provizorie expirată, fiind deschis dosar penal.

„În acest weekend, polițiștii olteni au desfășurat activități specifice pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică, creșterea gradului de siguranță rutieră și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Acțiunile au vizat prevenirea faptelor de violență, depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele privind circulația pe drumurile publice, acționându-se preponderent pentru depistarea conducătorilor auto care conduc sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive și a celor care nu respectă regimul legal de viteză. În această perioadă, poliţiştii au intervenit la 87 de solicitări, dintre acestea 72 fiind sesizate prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. În cadrul activităţilor desfăşurate, au fost aplicate 423 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 130.000 de lei. Pentru neregulile constatate la regimul rutier, ca măsură complementară, polițiștii au reținut 48 de permise de conducere, dintre care 25 pentru depășirea vitezei legale cu mai mult de 50 de km/h, 3 pentru conducerea sub influența alcoolului sau altor substanțe interzise, iar 20 pentru alte abateri la regimul rutier. De asemenea, au fost retrase 14 certificate de înmatriculare pentru conducerea unor autovehicule având defecțiuni tehnice sau pentru neîndeplinirea unor obligații legale, fiind constatate și 7 infracțiuni la regimul rutier. În cadrul activităților, la data de 22 martie a.c., în jurul orei 12:00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Scornicești au depistat în trafic, pe strada Profa Deal, în comuna Spineni, un autoturism care circula cu viteza de 128 de km/h, pe un sector de drum cu limita maximă de viteză de 50 de km/h. Autoturismul a fost oprit, iar la volanul acestuia a fost identificat un bărbat de 41 de ani, din comuna Spineni. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilometru, care a indicat o valoare de 1,43 mg/l alcool pur in aerul expirat. Polițiștii l-au sancționat contravențional pentru încălcarea regimului legal de viteză cu amendă de 1822,5 lei, iar pentru stabilirea alcoolemiei polițiștii continuă cercetările. La data de 21 martie a.c., în jurul orei 19:20, polițiștii Serviciului Rutier au oprit pentru control, pe strada Ecaterina Teodoroiu, din municipiul Slatina, un autoturism condus de către un tânăr de 20 de ani, din comuna Dobrosloveni. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, polițiștii au stabilit faptul că autoturismul avea autorizația de circulație provizorie expirată. În cauză, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul neînmatriculat. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul polițiștilor fiind reducerea riscului rutier și creșterea siguranței cetățenilor”, au transmis reprezentanții IPJ Olt.