Procesul Rotea, Ungureanu și ceilalți. Al 38-lea termen pe fond la Tribunalul Olt

Vineri, 20 martie 2026, la Tribunalul Olt a avut loc o nouă înfățișare în care sunt trimiși în judecată, pe baza unui rechizitoriu întocmit de DNA Craiova, primarul comunei Vitomirești Robert Rotea, omul de afaceri Mircea Ungureanu, alți funcționari, oameni de afaceri, într-un dosar care vizează un șantier în lucru privind execuția unor lucrări de modernizare a unei rețele de drumuri de pe raza comunei Vitomirești executate de firma omului de afaceri Mircea Ungureanu.

În fapt, acuzația se rezumă la presupuse lucrări executate în neconformitate cu cerințele legale, deși, în prezent, stadiul fizic al lucrării a făcut din șantier o lucrare de care beneficiază comunitatea locală. Străzile sunt funcționale, iar în pofida unei expertize plătită și susținută de DNA, lucrările sunt accesibile comunității, iar pe parcursul derulării prin declarații de martori și o expertiză extrajudiciară, starea de conformitate efectivă este în contradicție cu acuzația principală din cauză. Prejudiciul reținut, în valoare de aproximativ 30 de milioane de lei, este o componentă subiectivă a acuzării constatată astfel și de instanță, care în fața argumentelor expuse de martorii audiați a dispus propria expertiză.

Se caută, din a doua încercare, un expert judiciar

La penultimul termen de judecată, urmare a unor poziții tehnice exprimate în cauză de către CESTRIN, instanța a dispus constituirea propriei expertize pentru a avea privirea de ansamblu care să producă existența stării de fapt asupra rețelei de drumuri care formează șantierul de la Vitomirești. În contextul dat, instanța se află după ultimul termen în situația de a apela la un al doilea expert care să poată oferi, într-un timp rezonabil, poziția care să edifice starea de fapt. Astfel, după incapacitatea primului expert de a se angaja cu un răspuns în termen rezonabil, la ultimul termen a fost stabilit un expert care urmează să emită opinia profesionistă pentru a vedea straturile suport adiacente, subsecvente covorului asfaltic. Prezența acestuia, în dialog cu președintele de complet, în vederea fixării obiectivelor va avea loc la termenul viitor, precedând astfel lucrarea propriu-zisă, stabilindu-se dacă expertiza DNA este conformă sau dacă cea denumită generic expertiză extrajudiciară are susținere în realitatea infrastructurii aflată în curs de modernizare la Vitomirești.

Un răspuns astfel întocmit va edifica întreaga stare de fapt. A unui dosar care a ajuns la a 38-a înfățișare pe fond, la Tribunalul Olt, acolo unde adevărul unei stări de fapt trebuie să devină opinia fundamentală care să dea putere lucrului judecat. O opinie de acest gen va duce la reconfigurarea întregului dosar, unde, la momentul rechizitoriului, DNA s-a întrecut în acuzații asupra tuturor părților implicate în cauză.