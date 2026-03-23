Piața Producătorilor Olteni se redeschide din 5 aprilie

Consiliul Județean Olt redeschide, începând cu 5 aprilie, Piața Producătorilor Olteni, amenajată pe aleea din fața instituției, unde locuitorii vor putea cumpăra în fiecare duminică produse locale direct de la fermierii din județ. Fructe, legume, flori și alte produse alimentare provenite din gospodăriile și fermele din Olt vor fi disponibile fără intermediari, iar administrația județeană pune gratuit la dispoziția producătorilor spațiul și mesele necesare pentru comercializarea mărfii. Inițiativa urmărește să sprijine fermierii locali și să promoveze consumul de produse autohtone.

