John Rawls și tentația statului maximal

John Rawls a fost un filosof american, profesor de filozofie politică la Harvard. În filosofia politică a secolului XX, numele lui John Rawls ocupă un loc central. Lucrarea sa fundamentală, A Theory of Justice (1971), a redefinit modul în care sunt discutate relațiile dintre libertate, egalitate și rolul statului. Rawls nu s-a declarat niciodată adeptul unui stat maximal în sensul intervenției totale asupra societăților. Cu toate acestea, arhitectura teoriei sale a dreptății conține elemente care, interpretate radical, pot conduce la o extindere considerabilă a responsabilităților statului.

Teoria lui Rawls pornește de la un experiment mental celebru: „poziția originară” și „vălul ignoranței”. În această situație imaginară, indivizii stabilesc regulile societăților fără să știe ce poziție socială vor ocupa. Ei nu știu dacă vor fi bogați sau săraci, sănătoși sau bolnavi, talentați sau lipsiți de avantaje naturale.

În aceste condiții, Rawls susține că oamenii ar alege două principii fundamentale ale justiției:

1. Principiul libertăților egale – fiecare persoană trebuie să beneficieze de libertăți fundamentale egale.

2. Principiul diferenței – inegalitățile economice și sociale sunt acceptabile doar dacă ele aduc beneficii celor mai dezavantajați membri ai societății.

Aici apare punctul de inflexiune care a alimentat interpretările despre o posibilitate de stat maximal rawlsian.

Principiul diferenței și extinderea statului

Principiul diferenței presupune că societatea trebuie organizată astfel încât cei mai dezavantajați să fie protejați sistematic. Aceasta implică inevitabil instituții capabile să redistribuie resurse, să regleze piața și să garanteze accesul egal la oportunități.

În practică, un astfel de model presupune:

– sisteme puternice de educație publică,

– sănătate accesibilă, universală,

– politici fiscale redistributive,

– mecanisme de corecție a inegalităților structurale.

Criticii libertarieni – precum Robert Nozick – au susținut că aplicarea consecventă a principiului diferenței ar necesita intervenții constante ale statului în economie, ceea ce ar transforma statul într-un actor omniprezent.

Din această perspectivă, teoria rawlsiană ar putea genera ceea ce adversarii săi numesc un stat redistributiv permanent, aflat într-o continuă operațiune de recalibrare a avantajelor sociale.

Rawls între ideea de stat minimal și cea de stat maxima

Rawls se plasează, de fapt, într-o poziție intermediară. El respinge explicit statul minimal propus de Nozick, în care rolul statului se limitează aproape exclusiv la protecția proprietății și securității.

Dar, în timp, Rawls nu susține un stat totalizator. Modelul preferat este ceea ce el numea:

– „democrație bazată pe proprietate”

– sau „socialism liberal”

Aceste forme politice caută să prevină concentrarea excesivă a capitalului și să asigure o distribuție mai echilibrată a puterilor economice.

Astfel, statul rawlsian nu trebuie să controleze economia, ci să corecteze permanent structurile care produc inegalitate injustă.

Interpretarea contemporană: statul maximal soft

În dezbarile actuale despre crizele capitalismului global, teoria lui Rawls a revenit în prim-plan. Mulți teoreticieni susțin că aplicarea reală a principiului diferit într-o economie globalizată ar necesita:

– instituții redistributive extinse,

– reglementarea capitalului financiar,

– politici sociale robuste.

În această interpretare, statul rawlsian devine un stat maximal soft : care nu controlează direct toate procesele economice, dar intervine constant pentru a corecta rezultatele pieței.

Concluzie:

John Rawls nu a fost un teoretician al statului maximal în sens clasic. Totuși, principiile sale de justiție conțin o dinamică internă care împinge societatea către instituții publice puternice, capabile să mențină echilibrul dintre libertate și egalitate.

În acest sens, Rawls rămâne unul dintre marii arhitecți ai unei idei politice paradoxale:

un stat suficient de puternic pentru a corecta nedreptățile structurale, dar suficient de limitat pentru a nu distruge libertatea individuală.

Comentariu de final: Orice ar fi și orice s-ar spune, totuși statul este necesar. Marele adevăr, în contemporaneitate este că avem nevoie de un stat suficient de puternic pentru a contracara influența companiilor multi și transnaționale.

Co-creație jurnalistică INU-IAlg, Andrei Suman