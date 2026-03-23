CUM „ARĂTA” O VIZITĂ DE LUCRU

În ciuda faptului că sunt UNII care nu-l „RECUNOSC”, nici cu faptele pozitive, deseori am să înfățișez ASPECTE din activitatea LUI, căci „CONSTRUCȚIA” sa îi ECLIPSEAZĂ pe MULȚI din ziua de „ASTĂZI”.
În loc să stea mult în „BIROU”, făcea des „TEREN” prin vizite de lucru în țară. Acestea prin maniera cum se desfășurau, permit să le „analizăm” fără „ură și părtinire”. Din 1977, fiecare vizită era pregătită cu „sprijinul” unor ofițeri de securitate, deoarece din acel an generalul I.V. fusese desemnat să se ocupe de deplasările LIDERULUI cu implicarea directă a organelor centrale și locale de partid și de stat.
Aceste VIZITE erau de două feluri:
– UNELE cu caracter propagandistic și pentru „IMPRESIA ARTISTICĂ” mai ales pentru „AFARĂ”, cum erau cele din agricultură – ZIUA RECOLTEI etc.
– ALTELE erau însă de conținut pentru a se informa concret asupra unor „REPERE” din programul național de dezvoltare.
Dacă pentru prima categorie interesul manifestat era „să placă”, pentru a doua, CEAUȘESCU era extrem de ATENT și INTERESAT pentru „a ști”. Tocmai din acest considerent EL „se prindea” foarte repede la „ARANJAMENTE”.
Ca urmare, uneori, schimba TRASEELE, DIRECȚIIE, modifica ușor PROGRAMUL, pentru a vedea și alte „obiective” în afara celor stabilite, și ca urmare realiza foarte bine care este „ADEVĂRUL”.
În consecință, pe parcurs făcea REMARCI cu IRONIE, iar în analiza finală aducea REPROȘURI pentru ÎNȘELĂTORIILE ÎNCERCATE, soldate uneori cu măsuri radicale.
O să exemplific cu o VIZITĂ la IAȘI care este reprezentativă în sensul celor de mai sus. Prim-secretar era ION ILIESCU, cel care „se cumințise” după exilul de la TIMIȘOARA, iar când citești cum „s-a desfășurat” râzi cu poftă ca și când ai fi citit din CARAGIALE.
ASTFEL, între obiectivele tari ale vizitei la IAȘI, s-au expus: – la UNIVERSITATE – macheta amenajării hidrotehnice ale râurilor PRUT și SIRET era „falsă”, căci aceea expusă era cea de amenajare a Bazinului SOMEȘ care era cunoscută lui CEAUȘESCU pentru că mai fusese expusă și la deshiderea anului universitar de la TIMIȘOARA și CLUJ.
Observând, CEAUȘESCU a făcut cu IRONIE remarca cum că ILESCU este hidrotehnician și îi plac asemenea „dispozitive”.
– la FERMA ZOOTEHNICĂ a fost prezentată aceiași „BĂLȚATĂ DE MARAMUREȘ” (o rasă de vaci creată pe suportul genetic elvețian al rasei SIMMENTAL) și EA prezentă și în alte expoziții vizitate de CEAUȘESCU. Ca urmare, CEAUȘESCU a remarcat cu ironie: „Biata vacă, se află în turneu permanent”.
– vizitând un CVARTAL de LOCUINȚE ce urma a fi prezentat ca finalizat, nu erau gata decât câteva și atunci s-a procedat la camuflare prin pavoazare cu DRAPELE, LOZINCI și PANOURI PROPAGANDISTICE.
DAR, aici o mare mulțime de oameni se bulucea, forțând cordonul de securitate să ajungă la CEAUȘESCU cu scrisorile în mână. Coloana a încetinit și toate scrisorile, prin grija aghiotantului MARIN NEAGOE, au fost depuse chiar în ARO decapotat, unde era CEAUȘESCU, pe bancheta din spate.
Mai mult, ca din senin, apare o familie, soț și soție, cu un sugar în brațe. CEAUȘESCU a ordonat șoferului să oprească! Familia care primise „casă” îl roagă să le „creștinească” copilul. CEAUȘESCU, zâmbind, le spune:
„- O să-i trimit un cadou de botez. Reține, NEAGOE, ILIESCU, să te ocupi personal!”
– În livada de la BIVOLARI, în merii de pe aleea pe care trecea NICOLAE CEAUȘESCU s-au agățat mere cu un fir textil nesesizabil. ELENA CEAUȘESCU a vrut un măr roșu, numai că acesta „nu se dădea dezlegat”. A salvat situația un aghiotant din escortă, dar CEAUȘESCU observase, deși mergea grăbit.
În sfârșit, seara, după vizită, la Comitetul Județean de Partid, a avut loc „ANALIZA” la care CEAUȘESCU l-a criticat dur pe ION ILIESCU. Acesta a apreciat ca necorespunzătoare activitatea lui Iliescu, reproșându-i că numai cu propaganda și agitația nu se rezolvă problemele social-economice ale județului.
ION ILIESCU, a doua zi „s-a certat” cu generalul I.V. și l-a acuzat că a aranjat prin SECURITATE eșecul vizitei. Mai târziu, după revoluție, CEI DOI s-au întâlnit la funerariile lui MIZIL, iar Iliescu, prin intermediul lui Adrian Năstase, i-a propus reconcilierea. Generalul a fost de acord, dar de față cu presa, la care ILICI a răspuns: „AȘA, NU!”
REZULTATUL, în scurtă vreme ION ILIESCU „a plătit” cu funcția. În locul său a fost numită o femeie foarte energică: Maria Ghi…, pe măsura importanței județului.