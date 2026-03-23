Acțiuni ale polițiștilor olteni pentru protejarea pietonilor

Polițiștii olteni desfășoară, în perioada 23-29 martie 2026, o serie de acțiuni dedicate creșterii siguranței pietonilor în trafic. Controalele și activitățile preventive vizează atât respectarea regulilor de circulație de către pietoni, cât și responsabilizarea tuturor participanților la trafic, în cadrul unui plan național de măsuri pentru reducerea accidentelor rutiere. Pe lângă verificările din teren, polițiștii vor transmite recomandări cu caracter preventiv-educativ și vor colabora cu alte structuri cu atribuții în domeniu pentru a diminua riscul rutier și pentru a preveni producerea unor tragedii pe șosele.

„În perioada 23–29 martie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt desfășoară acțiuni specifice pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, cu accent pe respectarea regulilor de circulație de către pietoni. Activitățile sunt organizate în conformitate cu Calendarul de acțiuni al Direcției Rutiere și se înscriu în Planul național de măsuri ‘Siguranță rutieră pentru pietoni și bicicliști în anul 2026’. Pe parcursul acestei perioade, polițiștii vor acționa pentru prevenirea implicării pietonilor în accidente rutiere, creșterea vizibilității elementului polițienesc în teren, precum și pentru informarea și responsabilizarea participanților la trafic, prin transmiterea de recomandări cu caracter preventiv-educativ. Activitățile se desfășoară în sistem integrat, în colaborare cu structurile cu atribuții în domeniu, având ca obiectiv principal reducerea riscului rutier și prevenirea accidentelor de circulație. Recomandăm tuturor participanților la trafic să respecte regulile de circulație și să adopte un comportament responsabil, pentru siguranța proprie și a celor din jur”, transmit reprezentanții IPJ Olt.