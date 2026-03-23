Acțiune amplă a polițiștilor olteni pe DN 6. Controale în sistem „releu” pentru reducerea accidentelor

Polițiștii olteni desfășoară luni, 23 martie, o acțiune de amploare pe DN 6, unul dintre cele mai circulate și riscante drumuri din județ, pentru prevenirea accidentelor provocate în special de viteză excesivă. Controalele au loc în sistem „releu”, pe mai multe sectoare ale drumului, iar șoferii sunt verificați cu aparate radar, testați pentru alcool și substanțe psihoactive și informați despre riscurile comportamentului imprudent la volan. La acțiune participă și specialiști ai Registrului Auto Român, care verifică starea tehnică a vehiculelor, în încercarea de a crește siguranța tuturor participanților la trafic.

„Astăzi, 23 martie 2026, polițiștiii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt desfășoară o acțiune preventivă pe DN 6, unul dintre cele mai tranzitate sectoare de drum din județ, unde riscul producerii accidentelor rutiere este ridicat, în special pe fondul nerespectării regimului legal de viteză. Intervențiile au loc în sistem „releu”, pe segmentele de drum aflate în responsabilitatea structurilor rutiere, urmărindu-se reducerea numărului de evenimente rutiere și creșterea gradului de siguranță pentru toți participanții la trafic. În cadrul acțiunii, polițiștii folosesc echipamente pentru monitorizarea vitezei de deplasare, precum și aparate destinate testării conducătorilor auto în vederea depistării consumului de alcool sau substanțe psihoactive. Totodată, persoanele oprite în trafic sunt informate cu privire la riscurile generate de comportamentele neconforme și sunt încurajate să adopte o conduită preventivă la volan, activitățile având și un pronunțat caracter educativ. La activități participă și specialiști ai Registrului Auto Român, care efectuează verificări tehnice ale autovehiculelor aflate în trafic, pentru identificarea eventualelor defecțiuni ce pot influența siguranța rutieră. Inspectoratul de Poliție Județean Olt reiterează importanța respectării normelor de circulație, subliniind că responsabilitatea în trafic este esențială pentru prevenirea accidentelor și protejarea vieții”, transmit reprezentanții IPJ Olt.