Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „În România anului 2026, apa a ajuns un privilegiu, nu un drept fundamental”

Astăzi, 22 martie 2026, cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, atrage atenția asupra unei crize grave a sistemului de alimentare cu apă din România, susținând că lipsa investițiilor, incompetența administrativă și politizarea instituțiilor au transformat accesul la apă potabilă într-un privilegiu pentru mulți cetățeni. Parlamentarul semnalează situația critică din județele Argeș, Prahova și Dâmbovița, unde zeci de mii de oameni se confruntă cu probleme în aprovizionarea cu apă, și solicită autorităților transparență totală privind starea infrastructurii naționale și un plan urgent de modernizare a sistemelor de alimentare. În opinia sa, statul român trebuie să trateze apa ca pe o resursă strategică și un drept fundamental al fiecărui cetățean, nu ca pe un lux care ajunge la populație doar după apariția unor crize majore.

„În fiecare an, la data de 22 martie, marcăm Ziua Mondială a Apei. O zi care ar trebui să fie despre responsabilitate, despre protejarea unei resurse esențiale vieții omenești. Dar în România anului 2026, această zi vine cu o realitate revoltătoare. Apa nu mai reprezintă un drept fundamental și a ajuns un privilegiu. Din păcate nu mai vorbim despre apă ca fiind o resursă vitală, ci despre cum au distrus autoritățile sistemul public de apă din România.

Ziua Mondială a Apei este marcată astăzi de o criză națională fără precedent. Statul român a secat încrederea oamenilor, iar apa a devenit un lux și un privilegiu pentru locuitorii acestei țări. Realitatea ne arată că încă există comunități care se confruntă cu lipsa apei potabile sau cu infrastructuri deficitare. În județele Argeș, Prahova și Dâmbovița, zeci de mii de oameni au fost puși în situația de a trăi fără acces la apă potabilă. Și nu vorbim despre o calamitate naturală imprevizibilă, ci despre un dezastru administrativ, despre ani de neglijență, despre instituții care au eșuat lamentabil în cea mai simplă și esențială misiune: asigurarea apei pentru cetățeni.

Cum am ajuns aici? Cum este posibil ca, într-o țară europeană, în anul 2026, apa, o resursă indispensabilă vieții, să devină un privilegiu? Răspunsul este unul revoltător: incompetență, nepăsare și un sistem public capturat de interese politice. Criza apei din aceste județe nu a fost cauzată de o întâmplare. A fost rezultatul direct al unor ani în care avertismentele au fost ignorate, investițiile au fost amânate, iar funcțiile cheie au fost ocupate de oameni fără pregătire reală, dar cu susținere politică.

România trebuie să revină la normalitate, iar drepturile românilor trebuie respectate. Pentru că astăzi, oameni simpli plătesc prețul acestor decizii. Familii întregi nu au apă pentru nevoi de bază, spitalele funcționează la limită, școlile sunt afectate, iar activitatea economică din aceste județe este pusă în pericol. Statul român demonstrează încă o dată că nu este pregătit să gestioneze resursele vitale ale acestei țări.

Cer încă o dată public, astăzi, în fața românilor, transparență totală privind starea infrastructurii de apă la nivel național un plan urgent și concret pentru modernizarea sistemelor de alimentare cu apă. Este inacceptabil ca autoritățile să trateze apa ca pe un moft sau ca pe un privilegiu. Apa este un drept fundamental al fiecărui cetățean în parte. Iar statul român a demonstrat ca nu mai este capabil să asigure acest drept.

Nu mai putem accepta ca fiecare problemă să fie tratată doar după ce devine dezastru. Astăzi este vorba despre Argeș, Prahova și Dâmbovița, dar mâine poate fi oricare alt județ. Ca deputat ales să reprezint românii în Parlament, nu voi accepta ca astfel de situații să fie tratate cu superficialitate. Voi continua să cer răspunsuri, responsabilitate și schimbare reală pentru că fiecare român merită să trăiască într-o țară în care statul își face datoria, nu într-o țară în care apa devine un lux.

Cu prilejul Zilei Mondiale a Apei, transmit tuturor românilor un gând de responsabilitate și solidaritate față de una dintre cele mai prețioase resurse ale vieții. Este datoria noastră, a tuturor, să protejăm, să gestionăm responsabil și să investim corect în resursele de apă, pentru a garanta accesul fiecărui român la condiții decente de trai.

Astăzi mai mult ca oricând trebuie să conștientizăm că apa este o resursă vitală fără care sănătatea, dezvoltarea și însăși existența noastră ar fi imposibile, iar protejarea ei trebuie să reprezinte o responsabilitate comună în fiecare zi, nu doar de Ziua Mondială a Apei, prin vorbe și promisiuni.

Vă îndemn să prețuim apa, să o folosim cu grijă și să ne implicăm activ în protejarea mediului înconjurător!

Un popor unit nu poate fi învins!”, a declarat deputatul Mihai-Adrian Țiu.