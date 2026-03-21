AJOFM Olt organizează în aprilie trei cursuri gratuite de formare profesională pentru șomeri

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt anunță organizarea, în luna aprilie 2026, a trei programe de formare profesională destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. În total, 42 de persoane vor putea participa la aceste cursuri organizate la nivel județean.

Programele de formare vizează trei ocupații, fiecare curs fiind organizat pentru câte 14 participanți. Domeniile pentru care se vor desfășura cursurile sunt: lucrător comercial, manager resurse umane și inspector în domeniul sănătății și securității în muncă.

Potrivit reprezentanților instituției, serviciile de formare profesională sunt gratuite pentru șomerii indemnizați și neindemnizați care sunt înregistrați în evidențele AJOFM Olt. Persoanele care obțin venituri pot participa la aceste programe, însă vor trebui să suporte contravaloarea cursurilor.

Cei interesați să afle mai multe informații despre înscriere sau despre condițiile de participare pot solicita detalii la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt din Slatina, strada Crișan, nr. 31 bis, sau telefonic, la numărul 0249/438595, tasta 7.