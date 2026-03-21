Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Voi fi vocea Olteniei în Parlament și nu voi permite ca această regiune să mai fie ignorată”

Astăzi, 21 martie 2026, cu ocazia Zilei Olteniei, deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, transmite un mesaj puternic despre identitatea, istoria și viitorul regiunii, evocând simbolistica momentului din 1821 și rolul definitoriu al Olteniei în formarea națiunii române. Parlamentarul atrage atenția asupra neglijării repetate a zonei și a exodului forței de muncă, angajându-se prompt să susțină investiții reale, dezvoltarea infrastructurii și crearea de locuri de muncă bine plătite. Țiu promite că va apăra constant interesele oltenilor în Parlament, punând accent pe sprijinirea familiilor, tinerilor și vârstnicilor, și subliniază că viitorul regiunii depinde de acțiuni concrete, curaj și implicare autentică.

„Pe 21 martie, nu celebrăm doar o regiune, celebrăm o identitate şi un simbol al demnităţii româneşti. Celebrăm Oltenia, pământul oamenilor curajoşi care au mers mereu până la capăt cu demnitate.

Ziua Olteniei reprezintă astăzi un prilej de reflecţie şi de respect faţă de identitatea profundă a acestei regiuni, marcată de o cultură autentică şi o istorie plină de semnificaţie.

Data de 21 martie are o încărcătură simbolică aparte, amintind de momentul din 1821, când Tudor Vladimirescu intra în Bucureşti purtând în mână o pâine, simbol al speranţei, al dreptăţii şi al unui trai mai bun pentru întregul popor. Oltenia nu este astăzi doar o zonă geografică, este acel loc din România în care oamenii nu au aşteptat niciodată să li se dea ceva fără eforturi şi au luptat pentru ceea ce li se cuvine.

Oltenia se distinge printr-un patrimoniu bogat de tradiţii, prin momente istorice definitorii şi prin contribuţia sa esenţială la formarea identităţii naţionale, rămânând una dintre regiunile care au influenţat profund istoria şi destinul României. Oltenia este inima vie a neamului românesc, locul din care s-au ridicat eroi şi genii, de la Tudor Vladimirescu şi Ecaterina Teodoroiu, la Constantin Brâncuşi şi Eugen Ionescu, oameni care nu au îngenuncheat niciodată în faţa nimănui, apărând identitatea şi demnitatea ţării noastre.

Și totuşi, de prea multe ori, această regiune a fost ignorată. De prea multe ori, Oltenia a fost privită ca o regiune care nu are nevoie de dezvoltare. De prea multe ori, oamenii de aici au fost nevoiţi să plece, să-şi caute rostul departe de casă, pentru că statul român nu a fost capabil să le ofere şanse reale aici, în locul lor natal.

Ca deputat ales de români în Parlament vreau să reafirm astăzi că voi face tot ceea ce ţine de mine pentru a apăra interesele Olteniei. Nu doar prin declaraţii şi prin promisiuni. Ci prin acţiuni concrete, prin iniţiative, prin luări de cuvânt în mod direct, ori de câte ori această regiune este nedreptăţită. Voi lupta pentru investiţii reale, nu doar pentru proiecte pe hârtie şi pentru locuri de muncă bine plătite aici, în Oltenia.

Voi lupta pentru infrastructură care să lege comunităţile noastre de restul ţării şi de Europa. Dar mai presus de orice, voi lupta pentru oameni. Pentru fiecare familie care vrea să trăiască decent. Pentru cel acel nivel de trai pe care oamenii din Oltenia îl merită de drept. Pentru fiecare tânăr care vrea să rămână acasă. Pentru fiecare bătrân care a muncit o viaţă şi merită linişte şi respect.

Îmi asum public că voi apăra interesele Olteniei cu toată determinarea, în fiecare decizie şi în fiecare luptă din Parlament. Voi fi vocea Olteniei în Parlament şi nu voi permite ca această regiune să mai fie ignorată. Oltenia va avea în mine un apărător constant şi o voce puternică pentru că nu voi face compromisuri atunci când vine vorba de interesele Olteniei şi ale locuitorilor acestei regiuni.

De Ziua Olteniei, vă mărturisesc că nu reprezint doar un mandat de parlamentar, ci şi o datorie faţă de această regiune şi faţă de oamenii ei. Oltenia are viitor. Dar acel viitor trebuie construit cu muncă, cu curaj şi cu oameni care nu se tem să spună lucrurilor pe nume.

La mulţi ani, Oltenia! La mulţi ani tuturor oltenilor!

Un popor unit nu poate fi învins!”, declară deputatul Țiu.