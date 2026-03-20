Slatina. Circulația revine pe strada Ecaterina Teodoroiu, dar lucrările continuă etapizat

Primăria municipiului Slatina anunță reluarea circulației pe ambele sensuri ale străzii Ecaterina Teodoroiu, începând de miercuri, 25 martie, pe tronsonul dintre sensul giratoriu Steaua și intersecția cu strada Recea. Deși traficul reintră în normal pe această arteră importantă de acces în oraș și de legătură cu platforma industrială, lucrările de modernizare nu sunt încă finalizate. În prezent se toarnă primul strat de asfalt, urmând ca stratul final să fie aplicat într-o etapă ulterioară. Autoritățile locale precizează că intervențiile sunt realizate etapizat pentru a limita disconfortul în trafic și dau asigurări că ritmul lucrărilor va rămâne susținut până la finalizarea completă.

„Vești bune pentru trafic: începând de miercuri, 25 martie, circulația pe strada Ecaterina Teodoroiu se va relua pe ambele sensuri de mers, pe tronsonul cuprins între sensul giratoriu Steaua și intersecția cu strada Recea. Lucrările nu sunt însă finalizate integral. În această perioadă se toarnă primul strat de asfalt, urmând ca stratul de uzură (cel final) să fie realizat într-o etapă viitoare, pe care o vom anunța din timp. Am ales să lucrăm etapizat, pentru a reduce cât mai mult disconfortul în trafic, mai ales că vorbim despre un tronson esențial, una dintre principalele intrări în oraș și o arteră importantă de legătură cu platforma industrială. Așadar, circulația revine la normal, dar lucrările continuă în ritm susținut, până la finalizarea completă. Vă mulțumim pentru răbdare și pentru înțelegere!” transmit reprezentanții Primăriei Slatina.