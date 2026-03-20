Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: „620 de milioane de lei pentru motorina fermierilor”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat continuarea schemei de rambursare a accizei la motorina utilizată în agricultură, după aprobarea unei hotărâri de guvern care alocă 620 de milioane de lei pentru perioada iulie–decembrie 2025. Plățile vor fi demarate rapid de APIA, imediat după publicarea actului normativ în Monitorul Oficial, astfel încât fermierii să dispună de lichiditățile necesare pentru lucrările de primăvară.

„Continuăm rambursarea accizei la motorina utilizată în agricultură. A fost aprobată Hotărârea de Guvern prin care alocăm 620 de milioane de lei pentru a acoperi plățile aferente perioadei iulie – decembrie 2025. APIA va începe plățile rapid, după publicarea actului normativ în Monitorul Oficial, astfel încât fermierii să aibă resurse financiare pentru a-și continua lucrările de primăvară”, este declarația ministrului Barbu.